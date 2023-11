Infortunio Olivera, rischio stop lungo: cosa si teme

L’infortunio patito da Olivera in Atalanta-Napoli è stata l’unica nota dolente della serata azzurra in quel di Bergamo. Giungono aggiornamenti sulle condizioni del terzino.

Il primo tempo di Atalanta-Napoli, oltre che dal vantaggio azzurro siglato da Kvaratskhelia dopo una rete annullata per fuorigioco a Rrahmani, è stato sicuramente caratterizzato dal duro infortunio accorso ad Olivera. Uscito quindi dal campo per far spazio a Juan Jesus, l’uruguagio ha tenuto in apprensione i propri tifosi. Gli aggiornamenti evidenziano cosa si teme per il terzino in seguito all’accaduto.

Infortunio Olivera, rischio stagione finita

Nei pressi del minuto numero 30 di gioco, nel tentativo di ripiegare in difesa su una ripartenza Atalanta, Mathias Olivera ha perso l’equilibrio scivolando sull’umido campo del Gewiss Stadium, compiendo un movimento innaturale con il ginocchio sinistro. Movimento che ha portato il terzino ad urla disperate nonché all’uscita dal terreno di gioco in barella, salvo poi ritornare in panchina nella seconda frazione in stampelle.

Una notizia certamente non positiva per un Napoli già orfano di Mario Rui, e che potrebbe dunque aver trovato nuove grane sulla sinistra. In particolare, distorsione al ginocchio è stata la prima diagnosi fornita dallo staff azzurro nell’immediato, con ulteriori accertamenti previsti quest’oggi in quel di Villa Stuart. I rischi sono alti e, secondo l’odierna edizione del Corriere dello Sport, non è esclusa una lesione del legamento crociato per Olivera. Diagnosi che, se confermata, potrebbe tenere il terzino lontano dal campo fino a fine stagione, privando Mazzarri di un’importante pedina in difesa.

A Napoli si attendono dunque aggiornamenti con il fiato sospeso. In ogni caso, anche se dovesse esser confermata la semplice ipotesi distorsione, per Olivera appare lampante un ritorno sul campo non prima del 2024.