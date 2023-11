Garcia torna a Napoli: scelta inaspettata del tecnico

Arriva a sorpresa la news in merito a Rudi Garcia. Il tecnico francese ha infatti trovato un nuovo modo di legarsi al Napoli.

Sabato 25 novembre è stato teatro del ritorno alla vittoria del Napoli, portato in trionfo da mister Walter Mazzarri in quel di Bergamo. Gli azzurri sono infatti riusciti ad imporsi per 1-2 sull’Atalanta di Gian Piero Gasperini, conducendo un ottimo primo tempo e passando in vantaggio alla mezz’ora con Kvaratskhelia. Il calo avuto nella seconda frazione, e condito dal pareggio atalantino firmato Lookman, ha quindi tirato fuori tutto il carattere perduto dei partenopei, in grado di tornare nuovamente al di sopra grazie ad Elmas e ad un errore in disimpegno di Carnesecchi.

E mentre tutta Napoli festeggiava, Mazzarri si lasciava andare a lunghi abbracci con il calciatore e gli azzurri tornavano finalmente ad incassare 3 punti in un big match, ecco saltare nuovamente fuori la figura di Rudi Garcia. Il francese ha infatti nuovamente trovato un modo per legarsi in quel di Napoli, dove le news parlano abbastanza chiaro.

Garcia a Napoli, cosa è successo durante il match degli azzurri

Nonostante il trionfo Napoli sul campo dell’Atalanta, nelle menti dei tifosi continua a riecheggiare l’eco di quanto fatto dagli azzurri sotto la passata gestione. Il mancato scocco della scintilla con Garcia ha difatti segnato l’inizio stagione degli azzurri, che ora sperano di trovare in Mazzarri il giusto traghettatore nei prossimi mesi. Ha però del clamoroso quanto emerso in merito al tecnico francese nelle ultime ore, con i fatti che si sarebbero tenuti proprio in concomitanza con la partita del Gewiss Stadium. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport infatti, numerosi tifosi avrebbero avvistato Garcia in quel di Napoli, più precisamente nei pressi del centro storico. Il tutto, con fare da turista mantenuto dall’ex tecnico dei partenopei.

In particolare, l’ipotesi del quotidiano verte sulle parole dette dallo stesso allenatore nella conferenza di luglio. Garcia rispose infatti alla domanda di un giornalista dichiarando la propria ammirazione nei confronti della città alle pendici del Vesuvio, e di essere quindi disposto a conoscerla anche in incognito per evitare di incappare in troppi tifosi desiderosi di foto ed autografi. Incappato invece nell’esonero, il francese ha dunque colto al balzo l’occasione per visitare un’ultima volta la città prima di tornare definitivamente in Francia. Atto conclusivo, questo, di una storia d’amore strana e travagliata, dove il feeling non ha mai avuto modo di caratterizzare le ore vissute assieme.