Emergenza a sinistra, cosa può fare Mazzarri: almeno quattro opzioni

Napoli trema d’innanzi all’infortunio di Olivera. In attesa di aggiornamenti, arrivano le prime ipotesi circa il nome del sostituto.

Pronti via ed ecco subito la prima gatta da pelare per Walter Mazzarri. Il neo tecnico del Napoli ha infatti dovuto accantonare ben presto la gioia per la vittoria ottenuta in quel di Bergamo. Questo, sia a causa degli imminenti impegni che ancora attendono gli azzurri sia a causa di quanto accaduto a Mathias Olivera. L’infortunio del terzino ha infatti messo parecchio in difficoltà il tecnico, ora chiamato a trovare una soluzione per sostituire l’ex Getafe. Le ipotesi sono almeno 4, con ben 3 di esse che appaiono alquanto plausibili.

Olivera out, tutte le opzioni in casa Napoli

Dopo la vittoria in quel di Bergamo, tutta Napoli ha avuto modo di svegliarsi con un solo pensiero nella testa: le condizioni di Mathias Olivera. L’infortunio patito dall’uruguagio al Gewiss Stadium appare più serio del previsto e, in attesa di conferme, gli azzurri potrebbero essere privati del terzino almeno fino al 2024. Uno scenario tutt’altro che idilliaco, dato il rush che attende il club partenopeo in stagione nonché l’assenza di figure nel ruolo nell’attuale organico. Anche Mario Rui è infatti fermo ai box, con Mazzarri che si appresta a calcare il terreno da gioco del Santiago Bernabeu senza terzini sinistri a disposizione. A fronte di ciò, ecco nascere ipotesi sull’eventuale sostituto in quella zona di campo per i prossimi incontri, con il Napoli che dovrà far sua una delle caratteristiche principali della città: l’arte del sapersi arrangiare.

Già, perché uno degli scenari plausibili è proprio ripercorrere quanto visto nella sfida contro l’Atalanta, ovvero la presenza di Juan Jesus sulla sinistra affiancato ai due centrali. Il brasiliano può infatti ricoprire anche quel ruolo, ma particolare è l’ipotesi inerente al suo connazionale. Nelle partite d’allenamento nel corso della sosta, con Olivera out questa volta per impegni in Nazionale, spesso è stato Natan ad essere impiegato in fascia. Una presenza dell’ex Bragantino sulla sinistra con Ostigard e Rrahmani centrali non è quindi da escludere. Vi è infine lo scenario cambio fascia per Di Lorenzo, che impegnato sul fronte opposto lascerebbe spazio sulla destra a Zanoli, come già visto in quel di Verona sotto la gestione Garcia.

Tutte ipotesi più che lecite per il Napoli, cui occhio cade sempre sulla lista svincolati. Già in passato infatti, gli azzurri affrontarono una situazione simile in seguito all’infortunio di Ghoulam. All’epoca si decise quindi di puntare su Hrvoje Milic, che concluse però la stagione con 0 presenze all’attivo.