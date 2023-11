De Laurentiis pesantemente contestato in tribuna: scoppia la lite – VIDEO

Incredibile quanto successo nella giornata di ieri. De Laurentiis è stato pesantemente contestato e in tribuna è scoppiata la lite.

Il Napoli è tornato alla vittoria. Gli azzurri hanno vinto per 2-1 sull’Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo grazie alle reti di Khvicha Kvaratskhelia e Elijf Elmas. Gli azzurri sono stati autori di un primo tempo molto buono dove il risultato finale di 1-0 è andato anche stretto per quanto fatto vedere in campo dagli uomini di Walter Mazzarri. Nel secondo tempo gli azzurri hanno fatto più difficoltà. A pesare è stato certamente l’infortunio occorso a Mathias Olivera. L’uruguaiano è stato costretto al cambio per un infortunio al ginocchio. Con Mario Rui non convocato perchè infortunato, Mazzarri è stato costretto ad inserire Juan Jesus nel ruolo di terzino sinistro. Il Napoli ha sofferto, dunque, di più ma nel momento di massima difficoltà l’ingresso di Osimhen ha fatto alzare nuovamente il baricentro agli azzurri. Il Napoli poi con Elmas ha trovato la rete del definitivo 2-1.

Il Napoli, grazie ai tre punti conquistati ieri sera è riuscito ad allungare in classifica sull’Atalanta e poi, grazie alla vittoria del Milan, anche sulla Fiorentina. I partenopei hanno così portato il vantaggio sulla quinta posizione a 4 punti, blindando così il piazzamento Champions League. Walter Mazzarri è riuscito a revitalizzare un ambiente spento dopo i mesi di gestione Rudi Garcìa. Emblematico è l’abbraccio a fine gara tra il tecnico toscano e Khvicha Kvaratskhelia. Una scena che fa capire l’unione d’intenti che c’è in casa Napoli e un feeling ritrovato tra tecnico e squadra come mai c’era stato nel corso dell’avventura di Rudi Garcìa all’ombra del Vesuvio.

Serata dolceamara per De Laurentiis: c’è la contestazione

La serata in casa Napoli è stata molto positiva. Gli azzurri hanno conquistato una vittoria importante sia per la classifica che per il morale dopo il cambio di guida tecnica in panchina.

Non tutta la famiglia De Laurentiis, però ha potuto gioire nella giornata di ieri. Il Bari, altra squadra di proprietà della famiglia De Laurentiis, ha perso per 3-0 contro il Venezia.

I tifosi del Bari, data anche la situazione di classifica negativa e anche un cambio di allenatore alle spalle, hanno duramente criticato Luigi De Laurentiis presente in tribuna per assistere il match.

Sono volate parole pesanti e il patron dei “Galletti” ha risposto facendo scoppiare la lite sulla tribuna dello Stadio San Nicola di Bari.

Di seguito il video della lite: