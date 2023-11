Calciomercato Napoli, clausola attiva dal 9 maggio: affarone da 12 milioni

Il Napoli pensa già al futuro. Per gli azzurri possibile un clamoroso affare di mercato a partire dal prossimo 9 maggio.

Il Napoli è tornato a vincere. Gli azzurri in casa dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini si sono imposti per 2-1. Inizia, dunque, nel migliore dei modi la seconda avventura di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli. Il tecnico toscano è atteso da un tour de force che porterà il Napoli ad affrontare anche Real Madrid, Inter e Juventus. Il primo test per Mazzarri, contro la temibile Atalanta, però, ha dato risposte positive a Walter Mazzarri e ai tifosi azzurri. Il Napoli visto in campo questa sera al Gewiss Stadium lascia ben sperare per il futuro.

Gli azzurri, nonostante i pochissimi giorni a lavora sotto la guida di Walter Mazzarri, hanno rispolverato alcuni dettami tattici che hanno gli hanno permesso di dominare lo scorso campionato. I campioni d’Italia sono tornati a difendere alti. Questo ha permesso alla squadra di rimanere corta e chiudere tutti gli spazi ai nerazzurri. La riaggressione alta, inoltre, ha sortito gli effetti sperati. Il secondo gol del Napoli, siglato da Elijf Elmas e che ha deciso il match, arriva proprio da una palla recuperata nella trequarti avversaria dopo un errore in disimpegno di Marco Carnesecchi. Mazzarri, inoltre, nelle prossime settimane potrà contare su un Victor Osimhen che sarà sempre più in forma dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per 48 giorni.

Non sono mancate le difficoltà. Nel secondo tempo, infatti, l’Atalanta è stata molto più pericolosa rispetto alla prima frazione di gioco. Oltre a trovare il gol del pareggio, l’Atalanta ha avuto anche qualche occasione per passare in vantaggio. Questo è certamente uno degli aspetti su cui dovrà lavorare maggiormente Mazzarri nelle prossime settimane.

Mercato Napoli: affare per il futuro

L’attenzione del Napoli è tutta per provare a raddrizzare una stagione nata male. La società azzurra, però è sempre molto attenta a programmare anche il futuro. Sul mercato c’è la possibilità di concludere un affare clamoroso.

Nelle ultime settimane, al Napoli è stato accostato il nome di Assan Ouedraogo, centrocampista classe 2006 dello Schalke 04. Il talento dell’Under 17 tedesca ha attirato su di sé le attenzioni di mezza Europa grazie a prestazioni dal talento cristallino.

In pole position c’è il Milan, ma anche il Napoli segue con attenzione il classe 2006. L’edizione odierna di Tuttosport, spiega come per gli azzurri ci sia un’occasione d’oro per strapparlo allo Schalke 04.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che dal prossimo 9 maggio, si attiverà una clausola rescissoria da 12 milioni di euro. Una cifra irrisoria di fronte alla grandissima qualità espressa dal centrocampista tedesco. Il suo prezzo per strapparlo a gennaio, infatti, si aggira già attorno ai 20 milioni di euro.