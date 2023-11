Atalanta-Napoli: il gesto di Osimhen a fine partita non passa inosservato

Tra i tanti protagonisti del trionfo di Bergamo, ecco apparire il rientrante Osimhen. Il gesto del bomber a fine partita ha spiazzato tutti.

Atalanta-Napoli ha rappresentato più di una semplice partita per i tifosi azzurri. Tanti, infatti, gli eventi accaduti in soli 90 minuti di gioco, spaziando dai più positivi a quelli negativi. L’infortunio patito da Olivera preoccupa infatti lo staff partenopeo, rimasto ora senza terzini sinistri di ruolo d’innanzi ad un super trittico di sfide con Real Madrid, Inter e Juventus. Tali preoccupazioni trovano però momentaneamente posto nella tasca posteriore se messi a confronto con il successo di carattere ottenuto dal Napoli in quel del Gewiss Stadium.

Più che positivi, infatti, i primi 45 minuti di gioco per i partenopei, calati nel secondo tempo e costretti ad appellarsi a tutta la propria forza d’animo (nonché ad un generoso Carnesecchi) per ottenere in tanto beneamato successo. A contraddistinguere quindi ulteriormente in positivo la serata azzurra, ecco arrivare il gesto da parte di Osimhen, passato inosservato agli occhi dei più.

Osimhen fa impazzire i tifosi, il gesto a fine partita

Ritorno di Mazzarri, ritorno alla vittoria ma soprattutto ritorno in campo di Osimhen nel corso di Atalanta-Napoli. Il bomber nigeriano ha rimesso infatti piede su un terreno da gioco in maglia azzurra 48 giorni dopo l’infortunio patito con la Nigeria, dimostrandosi sin da subito decisivo alla causa. Oltre al classico lavoro di fatica e di inserimento tra la difesa avversaria, con sportellate e protezioni del pallone sui lanci lunghi, l’ex Lille è infatti subito tornato a marcare il tabellino. Suo l’assist per il gol del decisivo 1-2 targato Elmas, con Osimhen abbastanza lucido da rimanere in gioco sull’errato disimpegno dell’Atalanta nonché a servire a rimorchio il macedone senza cadere nella tentazione del tiro in porta.

Ad aver colpito però la maggior parte dei tifosi, oltre all’ingresso in campo senza mascherina, è stato il gesto dell’attaccante avuto a fine partita. Il bomber nigeriano è infatti tornato alla carica sui social, facendo riapparire una foto in maglia Napoli sul proprio profilo Instagram dopo le scaramucce di circa un mese fa a causa del ben noto TikTok. Un gesto che per molti può sembrare insignificante, ma che per tanti ha rappresentato una sorta di rinascita interna in quel di Napoli, negli animi dei propri calciatori così come nello spogliatoio in seguito all’arrivo di Mazzarri. “That’s the mentality“, ha dunque scritto Osimhen come contorno a due istantanee del match di Bergamo, accompagnando il tutto con l’emoji di un leone ruggente. Leone che, d’ora in poi, i tifosi azzurri sperano di ritrovare sia nelle gesta del proprio bomber che nel carattere di questo Napoli nelle prossime partite.