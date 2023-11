Politano nettissimo: “Abbiamo fallito tutti”

Arrivano le prime news dai meandri del Gewiss Stadium per Atalanta-Napoli. Intervista in mixed zone per Matteo Politano, a pochi minuti dal match.

Il neo Napoli di Mazzarri è giunto tra le mura del Gewiss Stadium di Bergamo per affrontare l’Atalanta. A pochi minuti dall’inizio dell’incontro ecco arrivare dunque le prime news sull’imminente sfida, in particolare dalle voci dei protagonisti. Intervistato in mixed zone Matteo Politano, protagonista del pre-partita in onda su DAZN.

Atalanta-Napoli, le parole di Politano a DAZN

In attesa del calcio d’inizio fissato alle ore 18, ecco arrivare le prime voci direttamente dal Gewiss Stadium. Matteo Politano ha infatti presentato la sfida tra Atalanta e Napoli ai microfoni di DAZN, dispensando alcune delucidazioni sull’attuale situazione in casa azzurra. “La responsabilità di quanto successo è di tutti. Quando c’è un cambio allenatore bisogna passarsi la mano sulla coscienza e fare mea culpa. Ora dobbiamo essere bravi a tornare la squadra che ha vinto lo Scudetto pochi mesi fa“, il commento dell’attaccante sul caso Garcia-Mazzarri.

“Quando ci sono periodi così vuol dire che anche i calciatori non hanno dato il proprio 100%. Ora ci sentiamo ancora più responsabilizzati, perché siamo noi a scendere in campo e dobbiamo essere bravi noi a riportare in alto il Napoli“, la conclusione decisa di Politano.