“Perché Mazzarri?”: Meluso spiega la scelta in panchina

Anche il direttore sportivo Meluso è stato ascoltato nel pre-partita di Atalanta-Napoli. Le parole del Ds ai microfoni di DAZN.

Meno di venti minuti separano Atalanta-Napoli dal proprio calcio d’inizio. Prima di ciò è però andato in onda un corposo pre-partita in quel di DAZN, in cui è intervenuto anche il direttore sportivo azzurro Mauro Meluso. In particolare, quest’ultimo ha spiegato la scelta di Walter Mazzarri per la panchina.

Meluso spiega Mazzarri, le parole

“L’esonero di Garcia è arrivato con grande rammarico. Spesso decisioni così forti vengono prese anche controvoglia, ma era necessario cambiare dopo quanto visto sul campo“, le parole introduttive del discorso di Meluso, intervenuto in quel di DAZN. “Mazzarri ha una storia molto importante anche lontano da Napoli. Conosce l’ambiente ed è stimato, ma soprattutto ha grande personalità. Speriamo porti alla squadra tutto l’entusiasmo possibile“, ha poi continuato il Ds spiegando la scelta Mazzarri.

“Dal suo arrivo ha avuto meno di metà squadra a disposizione per le Nazionali. Ha avuto poco tempo per preparare questa gara ma avrà anche poco tempo per preparare le prossime. Confidiamo però molto in lui, perché sa destreggiarsi nelle emergenze”, la conclusione ad opera di Melsuo.