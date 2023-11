Olivera e Mario Rui infortunati, il Napoli torna sul mercato? I terzini svincolati

Subito pessime notizie per Walter Mazzarri. Mathias Olivera è uscito in barella e Mario Rui è infortunato. Il Napoli torna sul mercato?

Non è ancora terminata la prima partita del Napoli con Walter Mazzarri in panchina e per il tecnico toscano arrivano già le prime brutte notizie. Poco dopo la metà del primo tempo, il tecnico di San Vincenzo è stato costretto ad adoperare la prima sostituzione del match. Dopo aver tentato un cambio di direzione in fase di ripiegamento difensivo Mathias Olivera è scivolato sul manto erboso bagnato. Il terzino uruguaiano si è subito toccato il ginocchio sinistro ed è scoppiato in lacrime. Tutti si sono subito resi conto della gravità dell’infortunio subito dal numero 17 azzurro. Olivera è stato costretto a lasciare il campo in barella. Al suo posto, data l’assenza di Mario Rui, Walter Mazzarri è stato costretto a mettere Juan Jesus nel ruolo di terzino sinistro.

Come detto, infatti, anche Mario Rui è costretto ai box. Il terzino portoghese si è fatto male negli istanti finali di Napoli-Empoli, l’ultima di Rudi Garcìa sulla panchina azzurra. I tempi di recupero per Mario Rui sono abbastanza lunghi e il Napoli si ritrovava il solo Olivera come giocatore di ruolo sulla fascia sinistra. L’infortunio subito da Olivera sembra molto grave. Per lui si ipotizza una lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro. Nel caso questa prima ipotesi venisse confermata, per il terzino sinistro la stagione sarebbe finita oggi. Il Napoli, dunque, si ritrova senza terzini sinistri di ruolo.

Emergenza sulla fascia sinistra, ipotesi svincolati per il Napoli

Con l’infortunio subito da Mathias Olivera, il Napoli si ritrova in piena emergenza sulla fascia sinistra. Come detto, Walter Mazzarri si è ritrovato costretto a schierare Juan Jesus come terzino per la seconda parte di partita contro l’Atalanta.

Dopo l’infortunio di Olivera, dunque, non è impossibile pensare che il Napoli valuti qualche colpo sulla fascia sinistra dal mercato degli svincolati.

Senza squadra, al momento, però, non c’è nessun profilo di grandissima qualità. Secondo quanto si apprende dalla lista degli svincolati del noto sito TransferMarkt, sarebbero quattro i giocatori che potrebbero essere utili alla causa del Napoli di Walter Mazzarri.

Si tratterebbe di due terzini tedeschi e due di nazionalità inglese. Marvin Plattenhardt e Nico Schulz potrebbero essere i due terzini tedeschi che il Napoli potrebbe provare a prendere. Ryan Bertrand e l’ex Tottenham Danny Rose, invece, sarebbero quelli di nazionalità inglese.