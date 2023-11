Nasce “Napoli Legends”: da Bruscolotti a Mertens, quanti ex azzurri insieme

Un’ottima iniziativa quella nata quest’oggi in quel di Napoli. Il messaggio degli ex azzurri ha fatto ben presto il giro del web.

Una giornata alquanto particolare quella del 25 novembre all’ombra del Vesuvio. Escluso l’imminente calcio d’inizio della sfida tra Atalanta e Napoli infatti, nel capoluogo campano sono state molte le manifestazioni condotte quest’oggi, tra omaggi alla figura di Diego Armando Maradona nell’anniversario della morte nonché contro la violenza sulle donne in seguito ai recenti fatti di cronaca. In particolare, le ultime due tematiche sono state trattate odiernamente da una nuova fondazione, nata grazie all’unione ed al lavoro di tanti ex calciatori del Napoli. Scopriamone insieme i dettagli.

Napoli Legendes, la nuova fondazione fatta di ex azzurri

Apparsa d’improvviso quest’oggi su Instagram, la neo pagina social “Napoli Legends” ha sorpreso e non poco tutti i tifosi azzurri. Trattasi di una nuova associazione fondata da ex calciatori del club partenopeo, sin da subito cimentatasi nell’affrontare tematiche delicate. Sulla pagina è infatti possibile trovare già un post di omaggio all’immenso Diego Armando Maradona nonché un appello da brividi inerente alla campagna “Stop alla violenza sulle donne“.

In particolare, “Napoli Legends” conta ancora una decina di followers nel proprio arsenale, ma proprio da tale aspetto è possibile capire il nome dei fondatori. Possiamo infatti trovare ex recenti, come Dries Mertens, Pepe Reina o Gokhan Inler, ma anche figure appartenenti al passato. Da Stefan Schwoch a Luca Altomare, fino a giungere all’iconico capitano dei primi anni ’80 Giuseppe Bruscolotti. Insomma, un’iniziativa forte e puramente nostalgica, in grado di suscitare molto scalpore tra i vicoli partenopei.