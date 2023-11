Mazzarri specialista, il dato esalta il Napoli in vista dell’Atalanta

Si avvicina sempre più il calcio d’inizio di Atalanta-Napoli, con il dato sugli esordi di Mazzarri che fa ben sperare i tifosi azzurri.

Uno storico secondo debutto quello che attende alle ore 18 di quest’oggi Walter Mazzarri. Il mister esordirà infatti nuovamente sulla panchina del Napoli 10 anni dopo l’addio nel 2013, all’interno dell’ostica cornice del Gewiss Stadium di Bergamo. Una partita che si prospetta dunque insidiosa per degli azzurri in difficoltà, che contro l’Atalanta potranno però contare sul gran cinismo di Mazzarri in occasione dei propri esordi in campionato sulle varie panchine. Scopriamo insieme il dato.

Acireale-Fidelis Andria 1-0, 1 settembre 2001

Tale partita non rappresenta solo il debutto di Mazzarri sulla panchina dell’Acireale, bensì l’esordio del tecnico su una panchina da professionista. La gara, valida quindi per la prima giornata del campionato di Serie C2 01/02, girone C, finì sul risultato di 1-0 per i padroni di casa, portati alla vittoria dal gol di Vladimiro Caramel. L’Acireale concluderà poi quella stagione al 9° posto in classifica.

Pistoiese-Padova 1-0, 2 settembre 2002

Si scala di una categoria, ma il risultato è il medesimo. Mazzarri debutta in Serie C1 battendo di misura il ben più quotato Padova. Decisiva la rete della punta Alberto Villa, che consegnò i primi 3 punti ai toscani. A fine campionato, la Pistoiese arrivò al 10° posto nel girone A.

Albinoleffe-Livorno 1-1, 23 settembre 2003

Altro giro altra categoria scalata per Mazzarri, che debutta in Serie B sul campo dell’Albinoleffe (Bergamo ndr). Arriva il primo stop per il tecnico, abile però ad andare nuovamente a punti. Alla rete casalinga di Davide Possanzini risponderà infatti un rigore di Igor Protti nella ripresa, che darà poi il via ad una grande scalata per i granata, condita dal 3° posto e dunque dalla promozione in Serie A.

Reggina-Udinese 0-0, 12 settembre 2004

Per il quarto anno consecutivo, Mazzarri scala di categoria approdando in Serie A, prendendo le redini di una Reggina neo-promossa. Il debutto contro l’Udinese, sul terreno di gioco casalingo, si concluderà a reti bianche, con tale sfida che darà inizio ad una vera e propria epopea granata. Grazie a Mazzarri infatti, la Reggina riuscì a salvarsi per ben 3 stagioni consecutive in Serie A, sconfiggendo anche l’ostacolo dei 10 punti di penalizzazione inflitti al club nell’estate del 2006.

Siena-Sampdoria 1-2, 26 agosto 2007

L’ultima settimana di agosto del 2007, Mazzarri debutta sulla panchina della Sampdoria. E lo fa, neanche a dirlo, con una vittoria. Sarà una vecchia conoscenza di Napoli, Claudio Bellucci, ad aprire le danze per i blucerchiati, raggiunti da un gol di Corvia nella ripresa ma in grado di vincere grazie alla rete di Montella arrivata all’87’. Fu quello il primo tassello di una splendida stagione, che portò la Samp al 6° posto e dunque ai preliminari di Coppa UEFA.

Napoli-Bologna 2-1, 18 ottobre 2009

Come dimenticare il debutto più famoso della storia di Mazzarri. 8° turno del campionato di Serie A 09/10, con il toscano appena subentrato in panchina al posto dell’esonerato Donadoni. Alla rete del vantaggio bolognese, siglata da Adailton, risponderanno Quagliarella e Maggio nella ripresa, con la rete del terzino, arrivata a recupero inoltrato, abile a far esplodere il San Paolo. Fu quella la stagione del ritorno in Europa del Napoli, che fu portato da Mazzarri dapprima ai preliminari di Europa League e poi ai gironi di Champions nella successiva annata.

Inter-Genoa 2-0, 25 agosto 2013

Dopo aver portato il Napoli nuovamente in Champions la stagione prima, Mazzarri passò all’Inter per provare a riportare in auge dei nerazzurri in piena crisi post-Triplete. E vi riuscì, regalando il 5° posto nonché una qualificazione in Europa League ad una rosa certamente non all’altezza dell’Inter odierna nonché di tali palcoscenici all’epoca. A firmare quindi l’ottimo debutto del tecnico, Nagatomo e l’ex di turno Palacio, che rispedirono a casa il Grifone con la coda tra le gambe.

Southampton-Watford 1-1, 13 agosto 2016

Siamo quindi giunti all’unica esperienza estera di Mazzarri, che dopo l’esonero rimediato all’Inter scelse la via della Premier League. L’avventura sulla panchina del Watford andò tutt’altro che bene al tecnico, riuscito però a strappare un punto al debutto. Fu Capoue a portare gli uomini di Mazzarri in vantaggio, raggiunti poi nella ripresa dalla rete di Redmond ed abili a mantenere il pareggio nonostante l’espulsione di Watson sul finale. A fine stagione, la squadra centrò la salvezza per un pelo piazzandosi al 17° posto.

Torino-Roma 0-1, 19 agosto 2018

Prima nota dolente della storia dei debutti mazzarriani. Il neo-Torino di Mazzarri fu infatti sconfitto all’esordio dopo una gara tiratissima all’Olimpico, decisa solo da un eurogol di Dzeko al minuto numero 89. I granata riuscirono però a rifarsi, giungendo il 7° posto al termine del campionato e qualificandosi all’Europa League in seguito alla rinuncia del Milan.

Lazio-Cagliari 2-2, 19 settembre 2021

Ultimo debutto nonché forse il più strano per Mazzarri. Il tecnico subentrò infatti sulla panchina del Cagliari al posto di Semplici dopo appena 3 giornate di campionato. All’esordio, dei sardi fuori condizione riuscirono però a strappare un insperato pareggio all’Olimpico di Roma contro la Lazio. Anzi, furono proprio i rossoblu a recriminare maggiormente, dato che Joao Pedro e Keita riuscirono a rispondere alla grande al vantaggio capitolino targato Immobile. Al minuto numero 83 arrivò però la rete del definitivo 2-2 di Cataldi. Dopo tanti alti e bassi, Mazzarri fu poi esonerato alla giornata numero 36, con il Cagliari che poi retrocesse in Serie B.

Stando ai dati, lo storico degli esordi targati Mazzarri ammonta ad oggi a 5 vittorie, 4 pareggi ed 1 sconfitta. Dati che rendono speranzosi i tifosi del Napoli in vista dell’imminente incontro con l’Atalanta.