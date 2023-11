“Kvara picchiato”, scoppia la polemica dopo Atalanta-Napoli

Il Napoli torna alla vittoria, allunga sull’Atalanta e consolida il quarto posto in classifica. Carlo Alvino, però, ha da recriminare.

Una prestazione importante per il Napoli che dopo essere crollato in casa contro l’Empoli è tornato alla vittoria. Dopo l’esonero di Rudi Garcìa, il Napoli aveva bisogno di una scossa. Walter Mazzarri, nuovo tecnico del Napoli, sembra essere riuscito nell’intento. Mazzarri, infatti, è riuscito a riportare entusiasmo intorno alla squadra. I tifosi, memori dei fantastici momenti vissuti con il tecnico di San Vincenzo ben 10 anni fa, sono tornati a supportare la squadra. L’impatto di Mazzarri, si è fatto sentire anche sullo spogliatoio del Napoli. L’immagine di Khvicha Kvaratskhelia che a fine partita abbraccia e congeda con un bacio il nuovo tecnico azzurro, dopo averlo conosciuto solo pochi giorni fa, è sicuramente un punto di ripartenza per il Napoli.

Ovviamente il Napoli non è ancora uscito dalla crisi. Anche oggi gli azzurri hanno dovuto subire la pressione alta dell’Atalanta che nel secondo tempo è sicuramente stata più pericolosa rispetto alla prima frazione di gioco. Quello che, però, fa ben sperare il futuro è certamente la compattezza del Napoli. Gli azzurri sono ritornati ad avere una linea difensiva più alta che permette al Napoli di recuperare palla anche in zona offensiva, come capitato in occasione del secondo gol azzurro. Mazzarri, nonostante i pochi giorni a disposizione, è riuscito a far comprendere i suoi concetti tattici. Ci sarà sicuramente da lavorare per affinare gli automatismi, ma il Napoli sembra sulla buona strada per tornare a brillare.

Polemica post Atalanta – Napoli: c’entra Kvaratskhelia

Il Napoli è riuscito ad espugnare il Gewiss Stadium. A decidere il match è stata la rete di Elijf Elmas su assist del rientrante Victor Osimhen. Ad aprire le danze, però, è stato Khvicha Kvaratskhelia, autore della quarta rete nelle ultime tre partite tra Napoli e Nazionale.

L’esterno georgiano, oltre al gol segnato, ha disputato un’altra ottima prestazione. Il georgiano è in crescita dopo un inizio di stagione complicato. Sulla fascia sinistra è tornato ad impensierire le difese avversarie che hanno dovuto adottare una marcatura speciale per provare a fermarlo.

Lo stesso, lo ha fatto l’Atalanta questa sera con Hans Hateboer. A Carlo Alvino, però, non è andata giù la marcatura troppo fisica dell’olandese.

Di seguito le sue parole pubblica su Twitter;