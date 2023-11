Infortunio Olivera, brutte notizie per il Napoli: arriva la prima diagnosi

Mathias Olivera è uscito in barella contro l’Atalanta. Per lui è previsto un lungo stop: le ultime sull’infortunio al ginocchio.

Il Napoli è tornato a vincere. Gli azzurri sono riusciti ad imporsi per 2-1 contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. La partita degli azzurri, come spesso accaduto in questa stagione è stata dai due volti. Nel primo tempo il Napoli è riuscito a giocare il suo calcio, fatto di fitte reti di passaggio ma volte all’attacco. Gli azzurri, infatti, hanno chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di testa da parte di Khvicha Kvaratskhelia. Oltre alla rete dell’1-0, i partenopei hanno avuto diverse occasioni per ampliare il vantaggio. Nel secondo tempo, invece, l’Atalanta ha preso in mano il pallino del gioco e ha trovato la rete del pareggio con Ademola Lookman. Nel momento di maggior difficoltà, Walter Mazzarri ha potuto contare sull’ingresso in campo di Victor Osimhen. Il nigeriano ha permesso agli azzurri di alzare nuovamente il baricentro e da una palla recuperata in zona offensiva è arrivata la rete del definitivo 2-1 firmata da Elijf Elmas.

Il Napoli visto in campo, nonostante un secondo tempo più in affanno, però, è sembrato sempre in grado di poter vincere la partita. Gli azzurri, infatti, grazie al lavoro svolto in queste settimane a Castel Volturno da Walter Mazzarri sono ritornati ad alcuni principi di gioco che gli hanno permesso di dominare lo scorso campionato. La linea difensiva era sempre molto alta. Questo ha permesso alla squadra di rimanere corta e chiudere gli spazi all’Atalanta.

La nota negativa del match, però, è certamente l’infortunio subito da Mathias Olivera nel corso del primo tempo.

Infortunio Olivera, arriva il comunicato del Napoli

Sul tramonto del primo tempo, Mathias Olivera è stato costretto a lasciare il terreno di gioco del Gewiss Stadium. In seguito ad un cambio di direzione in fase di ripiegamento, il terzino azzurro è scivolato sul manto erboso bagnato e facendosi male al ginocchio sinistro.

Olivera è stato costretto a lasciare il campo in barella e verso fine partita è stato rivisto a bordo campo in stampelle. Le immagini hanno fatto subito pensare ad un grave infortunio e le parole di Walter Mazzarri non sono state molto rassicuranti. Il tecnico ha annunciato che il Napoli perderà il suo numero 17 per diverso tempo.

Il club partenopeo, pochi minuti fa, ha comunicato un aggiornamento riguardo le condizioni di Olivera.

Di seguito il comunicato:

“Mathias Olivera, infortunatosi nel primo tempo della gara di Bergamo, è uscito per un trauma distorsivo al ginocchi sinistro. Nella giornata di domani sosterrà la risonanza a Villa Stuart”.

L’esito della risonanza ci dirà se c’è un interessamento da parte dei legamenti, cosa che al momento è sembra molto probabile.