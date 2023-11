Elmas emoziona tutti, a chi ha dedicato l’esultanza con il cuore

Il Napoli torna alla vittoria al debutto in panchina di Walter Mazzarri. Nel post partita ai microfoni di Dazn è intervenuto Elmas.

Inizia con una vittoria pesantissima la seconda avventura di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli. Gli azzurri sono passati in vantagigo grazie al colpo di testa di Kvaratskhelia. Complice l’assenza di Olivera, infortunatosi gravemente al ginocchio a fine primo tempo, gli azzurri hanno sofferto oltre modo nella seconda frazione di gioco. L’Atalanta ha trovato il pareggio, ma ci ha pensato Elmas, imbeccato da Victor Osimhen ha riportare gli azzurri avanti.

Atalanta-Napoli, le parole di Elmas sono da brividi

Il Napoli torna alla vittoria dopo il tonfo in casa nell’ultima di Garcìa. Gli azzurri vincono il primo big match della stagione e in attesa del Milan sono terzi in classifica.

Nel post partita ai microfoni di Dazn è intervenuto Elijf Elmas, autore del gol decisivo.

Di seguito le sue parole: