Atalanta-Napoli, ufficiale la prima formazione di Mazzarri: le scelte

Ultim’ora direttamente dai meandri del Gewiss Stadium, dove a breve Atalanta e Napoli scenderanno in campo per l’incontro di Serie A.

Si torna dalla pausa ed è subito big match per la Serie A. Dopo l’incontro delle ore 15 tra Salernitana e Lazio infatti, toccherà ad Atalanta e Napoli aizzare il pubblico tramite una sfida che si prospetta intensa e ricca di emozioni. Il calcio d’inizio, previsto alle ore 18 in quel del Gewiss Stadium, regalerà infatti ai tifosi partenopei il nuovo esordio di Walter Mazzarri, pronto a sfidare la compagine allenata da Gasperini per regalare nuove emozioni al proprio pubblico.

A pochi minuti dallo start della sfida, ecco arrivare i primi annunci dai meandri dell’impianto di Bergamo. La notizia dell’ultim’ora è ormai ufficiale.

Atalanta-Napoli, arrivano le formazioni ufficiali

Si prospetta tesa e con una grossa fetta di classifica in palio l’imminente incontro tra Atalanta e Napoli. Le due squadre sono infatti distanziate da poche lunghezze nella graduatoria, ma è soprattutto la squadra azzurra quella chiamata a forzare la vittoria. Questo, a causa della sconfitta rimediata nell’ultimo turno contro Empoli, che tolse ai partenopei la possibilità di scavalcare in classifica il Milan di Pioli. In quel di Bergamo, contro un avversario certamente meno abbordabile, si prospetta dunque uno scenario simile per il Napoli, chiamato ad approfittare del duro incontro che attenderà poi il Milan contro la Fiorentina. Arrivano quindi, direttamente dal Gewiss Stadium, le news ufficiali in merito alle due formazioni che scenderanno in campo nel match:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Bakker; Pasalic; Lookman, De Ketelaere. ALL: Gasperini.

NAPOLI (4-3-3): Gollini, Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. ALL: Mazzarri.

Comincia dunque con il 4-3-3 la propria seconda esperienza in azzurro Walter Mazzarri. Il neo tecnico degli azzurri ha quindi scelto di adattarsi al modulo ormai cardine del club partenopeo, sopperendo anche alle prime mancanze affrontate in settimana. Confermati Gollini tra i pali ed Olivera in fascia a causa degli infortuni di Meret ed Olivera, con la matassa centrocampo sbrigliata abilmente. Dentro infatti Anguissa e Zielinski, recuperati dopo i problemi in settimana. In attacco, confermata la scelta di Raspadori prima punta.

Lato Atalanta, Gasperini conferma Carnesecchi in porta nonché il trittico difensivo, nonostante le Scalvini e Kolasinac non siano al meglio. I bergamaschi ritrovano dunque Koopmeiners in quel di centrocampo, dove Ederson sostituirà lo squalificato De Roon. A sorpresa, infine, De Keteleare presente in attacco al fianco di Lookman, al posto di uno Scamacca inizialmente in panchina.