Atalanta-Napoli, presenti tanti tifosi azzurri: quanti saranno al Gewiss

Il settore ospiti del Gewiss Stadium sarà vietato ai residenti in Campania in occasione di Atalanta-Napoli. Il dato sui tifosi azzurri.

Ha spezzato il clima di gioia e di attesa per il ritorno in panchina di Mazzarri l’ultimo annuncio da parte della Procura. Il settore ospiti del Gewiss Stadium rimarrà infatti chiuso ai tifosi azzurri residenti in Campania in occasione di Atalanta-Napoli. Il tutto, a causa del gemellaggio che corre tra gli Ultras bergamaschi e quelli del Francoforte, che insieme furono protagonisti degli ormai noti scontri all’ombra del Vesuvio lo scorso marzo, abili quindi a mantenere costante la tensione con i napoletani. La fetta di impianto adibita ai supporter in trasferta sarà dunque messa a disposizione dei soli residenti fuori regione, con i primi dati circa l’affluenza di partenopei che hanno cominciato a circolare.

Atalanta-Napoli, i dati sul settore ospiti

Una delle più distinte particolarità del tifo napoletano è senz’altro l’estrema affluenza in trasferta. Sono molti gli impianti d’Italia in cui i supporter azzurri hanno avuto modo di farsi riconoscere tramite cori e sostegno alla maglia, seppur molte di esse vengano costantemente vietate dalla Procura. Questo è quindi il caso dell’imminente Atalanta-Napoli, in cui il settore ospiti del Gewiss Stadium sarà aperto ai soli NON residenti in Campania.

Una decisione che ha dunque influito molto sull’affluenza dei partenopei nell’impianto. Secondo quanto rivelato da La Repubblica infatti, saranno circa 500 i napoletani che occuperanno lo spicchio dello stadio, tutti appartenenti ai vari “club Napoli” presenti nei dintorni della città di Bergamo.