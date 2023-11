Atalanta-Napoli, emergenza per Mazzarri: brutto infortunio per Olivera

Brutte notizie per il Napoli nel corso del match contro l’Atalanta. Il calciatore è infatti uscito anzitempo dal campo.

Non un buon inizio per il Napoli in quel del Gewiss Stadium. Gli azzurri hanno infatti vissuto 5 minuti di inferno in quel di Bergamo, causati dall’annullamento della rete del vantaggio di Rrahmani nonché da un brutto infortunio. La situazione sembra abbastanza grave.

Atalanta-Napoli, infortunio per Olivera

Non accenna a terminare lo sfortunato momento azzurro in quanto ad infortuni. Nei pressi del minuto numero 40 di gioco infatti, Mathias Olivera ha rimediato un brutto infortunio in quel del Gewiss Stadium, cadendo su se stesso nel tentativo di recuperare la propria posizione sul campo.

Subito mani al volto per l’uruguaiano, uscito dal campo in preda al dolore per far spazio a Juan Jesus. La dipartita dal terreno di gioco in barella da parte del terzino ha dunque aumentato i già tanti dubbi del Napoli, cui un estremo tour de force caratterizzerà il campionato ed in cui anche Mario Rui, nel ruolo, è fermo ai box.