Verso Real Madrid-Napoli, ancora guai per Ancelotti: si ferma un altro attaccante

Giungono novità da Madrid inerenti ad un possibile nuovo infortunio in casa Real. Il Napoli osserva la situazione.

Manca ormai meno di una settimana al calcio d’inizio di Real Madrid-Napoli, previsto alle ore 21 di mercoledì 29 novembre. Cresce dunque l’attesa per la sfida del Bernabeu, alla quale il club allenato da Ancelotti si prepara ad arrivare con una lunga lista di infortunati. Oltre a Courtois ed Eder Militao, out dall’inizio della stagione, i blancos dovranno infatti fare a meno anche di Kepa, Camavinga, Arda Guler, Tchouameni e Vinicius per il match contro gli azzurri, con un nuovo profilo che potrebbe essersi aggiunto alla già lunga coda di indisponibili. Le ultime.

Verso Real Madrid-Napoli, problemi al ginocchio per Rodrygo

Continua ad abbattersi su di un Real Madrid già martoriato la sfortuna inerente ai problemi fisici. Dalle news dell’ultim’ora infatti, Ancelotti potrebbe perdere anche il centravanti brasiliano Rodrygo per le prossime uscite. Già protagonista di alcuni incresciosi commenti razzisti subiti via social negli ultimi giorni, l’attaccante parrebbe essere tornato dal Brasile con alcuni fastidi al ginocchio da smaltire.

A riportare la notizia, la testata Diario Sport attraverso un tweet, riprendendo l’annuncio del giornalista Alejandro Alcaraz. Le condizioni di Rodrygo saranno quindi da monitorare nelle prossime ore ma, a 5 giorni dalla sfida contro il Napoli, è ormai lampante che il brasiliano appaia in forte dubbio per il prossimo impegno di Champions.