Non solo Kvara e Osimhen, Mazzarri punta tutto su altri due titolarissimi del Napoli

Il Napoli si appresta a giocare a Bergamo contro l’Atalanta un vero e proprio spareggio per la Champions, Mazzarri delinea la sua squadra.

Si avvicina l’esordio di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli per questo suo secondo mandato azzurro. Il tecnico livornese ha accettato con grandissimo entusiasmo l’incarico offerto dal presidente De Laurentiis, che si aspetta anche un’iniezione di grinta e spirito combattivo dal suo nuovo allenatore. Forse le caratteristiche che più sono mancate durante la gestione di Rudi Garcia.

Mazzarri vuole comunque ripartire da alcune certezze. La più importante sono i calciatori, i leader tecnici della squadra. E se due figure sono facilmente individuabili in Osimhen e Kvaratskhelia, il nuovo allenatore del Napoli ha sapientemente scelto le altre in Zielinski e Lobotka.

Infatti, come sottolinea l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il tecnico toscano ha immediatamente catechizzato il centrocampista polacco, chiedendogli la solita qualità nelle giocate, e soprattutto il regista slovacco al quale ha consegnato le chiavi del centrocampo del Napoli. Ecco quanto evidenziato:

Un ragionamento analogo abbraccia anche Zielinski. Le capacità di rifinire la manovra avanzata sono quasi uniche. Non ha le doti da incursore come Hamsik, ma ha la classe per inventare a ridosso dell’area di rigore. La fantasia deve essere messa al potere, non esasperata nelle codificazioni e non a discapito della compattezza. In tal senso, è fondamentale un posizionamento corretto nelle marcature preventive, uno dei problemi da risolvere rispetto alla precedente gestione. A Lobotka il compito di dettare i ritmi, con la raccomandazione di innescare nel modo più rapido gli attaccanti, in particolare quando si verifica una transizione positiva, situazione dove le qualità di conduzione dei giocatori del Napoli devono venir fuori senza limitazioni.