Mazzarri sicuro: la scelta su Osimhen fa discutere

A poche ore dal calcio d’inizio di Atalanta-Napoli ecco spuntare la strategia targata Mazzarri. Il tecnico azzurro ha le idee ben chiare.

I tempi burrascosi in casa Napoli potrebbero finire a partire dalle ore 18 di sabato 25 novembre, tra i confini della città di Bergamo. Dopo la tremenda sconfitta patita contro l’Empoli infatti, gli azzurri sono pronti a ripartire dal Gewiss Stadium e dall’Atalanta, nonché dalla figura del rientrante Walter Mazzarri. Il neo tecnico partenopeo è difatti carico per sostituire Rudi Garcia e per provare a riportare entusiasmo in un ambiente alquanto sottotono, nonché posto d’innanzi ad un calendario tutt’altro che facile.

Atalanta, Real Madrid, Inter e Juventus le prossime 4 sfide da svolgere in casa Napoli, dove le difficoltà non hanno abbandonato la maglia azzurra. Oltre all’osticità degli impegni infatti, Mazzarri ha dovuto sin da subito affrontare numerosi problemi fisici nati tra campo e Nazionale, con il toscano che dovrà senz’altro fare a meno di Meret, Mario Rui e Lindstrom per il proprio debutto in quel di Bergamo. Alla vigilia di Atalanta-Napoli, ecco quindi giungere anche nuove voci inerenti alla figura di Victor Osimhen, cui rientro sul campo si avvicina sempre più.

Ultimo test per Osimhen, le ultime verso Atalanta-Napoli

Sembrerebbe aver quasi smaltito del tutto il proprio problema al ginocchio Victor Osimhen. Fuori dalla terribile sconfitta patita contro la Fiorentina tra le mura del Maradona, il nigeriano è infatti pronto a tornare a vestire la maglia azzurra, seppur la parola d’ordine all’ombra del Vesuvio resti ancora “cautela“. Secondo l’odierna edizione de La Repubblica infatti, l’attaccante è ancora in forte dubbio per Bergamo, con la propria convocazione per la trasferta nerazzurra che passerà per un test da svolgere oggi in quel di Castel Volturno. La presenza di Osimhen in squadra appare però abbastanza scontata, anche se la principale opzione resta la panchina.

L’ex Lille non ha infatti i 90 minuti nelle gambe e ciò potrebbe non escludere un mancato ingresso a fine gara. Questo perché, sempre secondo La Repubblica, Mazzarri avrebbe un piano ben preciso inerente all’attaccante. In particolare, il tecnico vorrebbe infatti usufruire di un nigeriano al 100% in occasione delle sfide con Inter e Juventus, con tale dato che potrebbe delineare un’esclusione di Osimhen dall’undici titolare anche in occasione del match contro il Real Madrid. D’innanzi alle ipotesi però, lo scenario per Bergamo appare quindi sicuro, con l’attacco partenopeo che verrò nuovamente affidato a Giacomo Raspadori, in vantaggio su Simeone nell’ormai consueto ballottaggio.