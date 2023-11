Gattuso può tornare in Italia, richiesta da un club di Serie A

L’ex Napoli è pronto a tornare in Serie A stando alle ultime news. Lo scenario per la prossima stagione si incastra perfettamente.

Walter Mazzarri ha avuto il merito nonché l’onore di concludere, almeno fino a giugno, qualsiasi tipo di discorso inerente alla figura dell’allenatore in quel di Napoli. Proprio il nome di un ex tecnico azzurro è però tornato alla ribalta nelle ultime ore, dato che potrebbe profilarsi ben presto un ritorno su una panchina di Serie A. Trattasi di Gattuso, cui aggiornamenti giungono dall’odierna edizione di TuttoSport.

Gattuso-Torino, le ultime voci sull’ex Napoli

Potrebbe tornare ben presto in Serie A Gennaro Gattuso, attuale tecnico del Marsiglia ed ingaggiato dal club francese come traghettatore in panchina. Il fu centrocampista è infatti legato all’OM fino alla conclusione della stagione 23/24, con la prossima annata che potrebbe appunto vedere l’allentore nuovamente protagonista nel campionato italiano.

In particolare, secondo TuttoSport, Urbano Cairo avrebbe avviato i contatti con Gattuso per portarlo sulla panchina del Torino nella stagione 24/25. L’edizione odierna del quotidiano ha infatti riportato di come l’avventura granata di Ivan Juric sia in procinto di terminare, con il club pronto a portare l’ex Milan all’ombra della Mole. Gattuso tornerebbe così a sedersi su di una panchina di Serie A dopo l’esperienza di Napoli nonché in seguito alla parentesi difatti mai cominciata con la Fiorentina.