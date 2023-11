Conte al Napoli a giugno? Bomba di Bargiggia: “Già scelta la prossima squadra”

Torna a far parlare di se mister Antonio Conte. Dopo le voci inerenti al Napoli, il tecnico potrebbe aver tracciato la strada per il proprio futuro.

Si avvicina sempre di più il debutto sulla panchina azzurra di Walter Mazzarri, pronto a scacciare tutte le ultime vicissitudini inerenti la figura dell’allenatore in quel di Napoli. Il ritorno del toscano ha difatti chiuso quella lunga spirale apertasi in seguito ai primi risultati negativi ottenuti da Rudi Garcia, che hanno poi portato all’esonero del francese nonché ad un vero e proprio toto mister all’ombra del Vesuvio. Igor, Cannavaro e soprattutto Antonio Conte i nomi spodestati dall’ex allenatore della Sampdoria, che ha però traslato i dubbi di qualche settimana fa al prossimo giugno.

Al termine dei 7 mesi di contratto offerti a Mazzarri, il Napoli sarà infatti costretto a tornare in corsa per accaparrarsi un nuovo allenatore. E mentre tutte le voci spingono su profili come Italiano, Thiago Motta e Farioli, ecco che all’ombra del Vesuvio si torna a parlare di Conte. In particolare, arrivano le nuove news sul futuro dell’ex Juventus.

Futuro Conte, le dichiarazioni non lasciano dubbi

Non è ancora tramontata l’ipotesi Antonio Conte sulla panchina del Napoli. O almeno, non per la miriade di tifosi che spera di vedere un giorno l’iconico tecnico in vesti azzurre. Questo, a causa dei 7 mesi di contratto offerti da De Laurentiis a Mazzarri, che dunque suggeriscono ad un nuovo allenatore che i partenopei ingaggeranno a partire da giungo. Come già detto, i più indicati appaiono essere Italiano e Farioli, con il nome di Conte reso ulteriormente difficile dalle ultime dichiarazioni dell’esperto di mercato. Secondo Paolo Bargigga, intervenuto in quel di TVPlay, ne la Roma ne il Napoli sarebbero infatti nei piani del tecnico pugliese.

Quest’ultimo, che ha più volte dichiarato di gradire le destinazioni sopracitate ma di non apprezzare particolarmente un ingresso a stagione in corso, sembrerebbe non essere in corsa per il ruolo di post Mourinho o post Mazzarri. Tutto ciò, ovviamente, a causa dell’estrema voglia di Conte di tornare ad allenare la Juventus, per ricucire il rapporto con i bianconeri dopo gli screzi del passato. Secondo Bargiggia dunque, le voci in merito ad un approdo di Allegri in Arabia Saudita al termine della stagione 23/24 si fanno sempre più incessanti e, qualora tale scenario dovesse andare in porto, ne Conte ne i bianconeri esiterebbero un solo istante nel venirsi incontro. L’ipotesi Napoli, dunque, se non tramontata può ad oggi essere etichettata più che difficile.