Atalanta-Napoli, Anguissa e Zielinski in dubbio: Mazzarri ha già scelto chi gioca a centrocampo

Giunti alla vigilia di Atalanta-Napoli, ecco spuntare le prime ipotesi di formazione. Tanti cambi, dovuti agli indisponibili, in entrambe le squadre.

Sarà il Gewiss Stadium, a partire dalle ore 18 di sabato 25 novembre, a dettare le linee del neo debutto di Mazzarri sulla panchina del Napoli. Un ritorno alquanto ostico per il mister toscano, posto già d’innanzi ad un’insidiosa Atalanta nonché a numerose assenze da dover gestire. Alla viglia del match spuntano quindi le prime ipotesi di formazione, con i due club vistosamente rimaneggiati nel proprio undici titolare.

Atalanta-Napoli, centrocampo rivoluzionato per il Napoli

Non è di certo il momento più idilliaco della propria storia quello che il Napoli sta attraversando. In particolare, oltre ai problemi che hanno colpito gli azzurri sul campo, ecco che l’infermeria partenopea comincia a rimpolparsi di nomi. Salteranno infatti la trasferta di Bergamo i vari Meret, Mario Rui e Lindstrom, con Zielinski ed Osimhen pronti alla convocazione ma destinati alla panchina. Da monitorare dunque anche le condizioni di Anguissa, etichettato come titolare dalla Gazzetta dello Sport ma che potrebbe essere scalzato nel ruolo da Cajuste visto il tardivo rientro dal Camerun. Confermata a grandi linee la difesa, spunta quindi il nome di Elmas come mezzala, con Raspadori pronto a dirigere nuovamente l’attacco.

Sponda Atalanta invece, Gasperini è ancora chiamato a risolvere i propri problemi difensivi. D’innanzi ad un Carnesecchi ormai promosso a titolare, i nerazzurri si preparano a sfoggiare un trittico composto da Scalvini, Kolasinac e Djimsiti, dove l’unico senza acciacchi appare essere proprio quest’ultimo. Out per problemi fisici anche Palomino, Toloi (in panchina) e Holm, con De Roon assente per squalifica. L’Atalanta è infine pronta ad affidarsi al tandem d’attacco Scamacca-Lookman.

Di seguito, le probabili formazioni rilasciate dalla Gazzetta dello Sport:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, Ederson, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic; Scamacca, Lookman. ALL: Gasperini.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. ALL: Mazzarri.