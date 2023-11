Infortunio Lindstrom, brutte notizie per il Napoli: i tempi di recupero e quante gare salta

Arrivano brutte notizie per il Napoli di Mazzarri. Il tecnico sarà infatti costretto a fare a meno del calciatore per le sfide di cartello.

Il nuovo cammino di Walter Mazzarri in tenuta Napoli si prepara a ripartire là dove si era lasciato. Dopo circa 10 anni infatti, il tecnico toscano è pronto a riprendere le redini del club azzurro per districare la squadra da una situazione complicata nonché da un calendario alquanto proibitivo. Atalanta, Real Madrid, Inter e Juventus il quartetto di sfide atteso dai partenopei tra fine novembre ed inizio dicembre e che tutti i tifosi napoletani hanno ben imparato a conoscere. In attesa del calcio d’inizio previsto quindi al Gewiss Stadium di Bergamo, ecco arrivare una pessima notizia tra le mura di Castel Volturno. L’infortunio di Linsdstrom sembra infatti più grave del previsto, con il calciatore che salterà i prossimi impegni di cartello targati Napoli.

Infortunio Lindstrom, i tempi di recupero del danese

Non è di certo un periodo idilliaco in casa Napoli sul tema infortuni. Gli azzurri infatti, seppur pronti ad accogliere a gran voce il rientro di Osimhen, sono stati colpiti da numerosi problemi fisici nelle ultime settimane. Ci basta pensare alle situazioni di Meret e di Mario Rui nonché a quella di Zielinski, cui tonsillite pare in fase di smaltimento dopo la grande paura dei giorni scorsi. Per Bergamo dunque, e sempre per motivi legati alla condizione fisica, appare in dubbio anche Zambo Anguissa, ma è Jesper Lindstrom il nome azzurro che ha più fatto parlare di se durante la pausa per le Nazionali.

Per il danese, l’esonero di Garcia con consueto arrivo di Mazzarri è apparso infatti come una vera e propria manna dal cielo, con tutte le principali testate giornalistiche che hanno riportato la volontà del neo tecnico di puntare fortemente sull’ex Francoforte. Un infortunio patito contro l’Irlanda del Nord ha però messo nuovamente i bastoni fra le ruote a Lindstrom.

Dopo un duro scontro di gioco, l’azzurro è stato infatti costretto al cambio, rimediando quella che si è poi rivelata essere una lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore sinistro. Nonostante la lieve entità del problema, tale infortunio potrebbe rivelarsi più grave del previsto sia per il Napoli che per il calciatore. Secondo l’odierna edizione della Gazzetta dello Sport infatti, la diagnosi oscillerebbe tra i 15 ed i 20 giorni di stop, che porterebbero Lindstrom a saltare le sfide con Atalanta, Real Madrid, Inter e Juventus. Una dura batosta dunque per il Napoli, che dovrà fare a meno di un’importante pedina per l’attacco in occasione di un quartetto di match così ostico. L’attaccante dovrebbe quindi tornare a disposizione per il match del 12 dicembre contro il Braga.