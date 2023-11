L’annuncio è ufficiale: che occasione per i tifosi del Napoli

Sorprende e non poco l’annuncio da parte del Napoli. L’occasione per i tifosi è ora più ghiotta che mai: c’è da approfittarne.

Un’occasione da non perdere si è da poco profilata d’innanzi ai cittadini di Napoli. Marzo 2024 sarà infatti teatro di uno degli eventi più imperdibili all’ombra del Vesuvio, in grado di attirare a se tutti gli appassionati di sport. L’annuncio arrivato nelle ultime ore potrebbe quindi aver convinto gran parte dei napoletani ad acquistare il proprio biglietto per tale esibizione, dato che ulteriori vantaggi saranno previsti nei prossimi giorni. I dettagli.

Harlem Globetrotters a Napoli, l’occasione da non perdere

Il 14 marzo 2024, Napoli sarà protagonista di un evento senza precedenti. All’ombra del Vesuvio giungeranno infatti gli Harlem Globetrotters, storica compagine di basket che ha fatto del freestyle la caratteristica principale del proprio gioco. Il team ha infatti scelto la città partenopea come una delle mete italiane del proprio World Tour, con gli statunitensi che toccheranno dunque il parquet della Fruit Village Arena PalaBarbuto di Fuorigrotta tra circa 4 mesi. Da ormai parecchie settimane sono disponibili i tagliandi per l’evento in quel di Ticketone, dove i prezzi sono così divisi in base al settore:

VIP Bench Harlem Numerato (bordo campo al fianco della squadra statunitense): 168€ a biglietto;

(bordo campo al fianco della squadra statunitense): 168€ a biglietto; VIP Bench Generals Numerato (bordo campo al fianco degli “avversari”): 123.20€ a biglietto;

(bordo campo al fianco degli “avversari”): 123.20€ a biglietto; Premium Bordo Campo Numerato : 78.40€ a biglietto;

: 78.40€ a biglietto; Tribuna Centrale Numerata : 53.80€ a biglietto;

: 53.80€ a biglietto; Tribuna Laterale Numerata : 42.60€ a biglietto;

: 42.60€ a biglietto; Curva e Gradinata non Numerata: 33.60€.

In merito a dei biglietti già andati a ruba, ecco arrivare aggiornamenti ad opera della Gevi Napoli Basket, la rappresentativa della città azzurra. In particolare, tramite una storia Instagram, la squadra ha annunciato l’avvio di una vera e propria promozione inerente ai tagliandi di cui sopra. Con l’avvento della Black Friday Week infatti, ecco arrivare corposi sconti anche su alcune tipologie di biglietto per l’evento. La promozione durerà quindi fino alle ore 23.59 di domenica 26 novembre, con le seguenti tariffe che verranno applicate:

Tribuna Centrale Numerata : 31.90€ anziché 53.80€ a biglietto;

: anziché 53.80€ a biglietto; Tribuna Laterale Numerata : 31.90€ anziché 42.60€ a biglietto;

: anziché 42.60€ a biglietto; Curva e Gradinata non Numerata: 25.20€ anziché 33.60€.

Un’occasione davvero imperdibile, quindi, per tutti gli appassionati di basket di Napoli, che potrebbero ricevere un’ulteriore sorpresa. In particolare, il fatto che l’annuncio in merito a tali sconti sia arrivato direttamente dal club azzurro potrebbe rappresentare un vero e proprio indizio. Gli avversari degli Harlem Globetrotters sono infatti ancora ignoti, ma tale fattore potrebbe suggerire all’impiego della Gevi Napoli (o di una rappresentativa giovanile) nel match di esibizione contro gli statunitensi.