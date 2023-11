Scontento al Napoli, può partire a gennaio per meno di 30 milioni

Questo inizio di stagione ha reso scontenti i tifosi ma anche alcuni giocatori: l’azzurro è pronto a partire a gennaio per meno di 30 milioni.

Quella del Napoli è una stagione iniziata male. Gli azzurri dopo trentatré anni hanno conquistato uno scudetto insperato se si panda alle pesanti critiche nel corso dell’estate scorsa. La spina dorsale di quel Napoli che ha scritto la storia recente azzurra è andata via in un solo colpo. Mertens, Insigne, Koulibaly, fabian Ruiz e Ospina sono andati via. Al loro posto non sembrava che fossero arrivati i sostituti adatti. Sotto la guida tecnica di Luciano Spalletti, invece, il Napoli non solo è riuscito a conquistare lo scudetto, ma anche a dominare l’intero campionato. Al termine della stagione, nonostante una lieve flessione a risultato acquisito, gli azzurri hanno concluso con oltre 15 punti di vantaggio sulla Lazio, diretta inseguitrice.

Alla vigilia di questa stagione, dunque, le aspettative erano alte. In molti speravano di aprire un ciclo vincente, ma così sembra non essere. Luciano Spalletti ha deciso di lasciare il Napoli. Al suo posto è arrivato Rudi Garcìa che già aveva sostituito Spalletti alla Roma. Il tecnico francese, però, si è trovato subito in difficoltà. La squadra non rispondeva al suo credo calcistico e le prestazioni hanno lasciato molto a desiderare. Il tecnico francese, inoltre, è sembrato non essere ben amalgamato nello spogliatoio. A dimostrazione di ciò ci sono le ripetute polemiche al momento delle sostituzioni da parte di Kvaratskhelia e Osimhen che hanno poi generato caos attorno al Napoli.

Dopo la sconfitta allo Stadio Maradona contro l’Empoli di Aurelio Andreazzoli, le strade del Napoli e di Garcìa si sono inevitabilmente separate. Al posto del francese è tornato Walter Mazzarri che con il suo carisma è chiamato a dare una scossa all’ambiente.

L’azzurro è scontento: può andare via a gennaio

Sono numerose le cose che non hanno funzionato nei mesi della gestione Garcìa. Il tecnico francese, inoltre, ha dimostrato di non saper gestire una rosa lunga e forte come quella azzurra.

Elijf Elmas, jolly di Spalletti lo scorso anno, ha trovato pochissimo spazio. Le presenze sono 11, ma i minuti giocati meno di 300. Lo scorso anno il macedone è stato il terzo miglior marcatore azzurro alle spalle della coppia Osimhen-Kvaratskhelia. Elmas, dunque, è scontento e pretende più spazio.

Il contratto di Elmas scade nel 2025 e al momento non sono in programma incontri con l’entourage per il rinnovo. In estate De Laurentiis ha rifiutato 30 milioni di euro dal Lipsia e la prossima estate, con un anno solo di contratto rimanente sarà impossibile incassare quelle cifre. Ora la palla passa a Walter Mazzarri che avrà il compito di revitalizzare il numero 7 azzurro. In caso contrario, il Napoli potrebbe essere costretto a cederlo già a gennaio.