“Recupero in extremis”: la notizia riguarda il Napoli, a sorpresa

Il Real Madrid ritrova il proprio top? Le ultime notizie sorprendo il Napoli ed i suoi tifosi in vista della sfida del Bernabeu.

Il nuovo Napoli di Walter Mazzarri si prepara a concludere queste prime due settimane di preparazione con il neo tecnico, affacciandosi prepotentemente ad un calendario alquanto difficile. Atalanta, Inter, poi Juventus e Roma presenziano infatti tutte in fila sull’agenda dei partenopei, pronti a cominciare il proprio percorso tortuoso dall’insidioso Gewiss Stadium di Bergamo. Gli azzurri non avranno dunque modo di respirare neanche in ambito europeo, dato che il prossimo impegno appare essere la trasferta al Bernabeu contro il Real Madrid. Un Real Madrid a dirla tutta alquanto rimaneggiato da alcune assenze e da molti infortuni, ma che può sorridere in vista dell’ufficiale recupero.

Verso Real Madrid-Napoli, Ancelotti recupera un top

Numerosi infortuni, che hanno messo a durissima prova l’integrità dei blancos, hanno fin qui caratterizzato la stagione del Real Madrid. Courtois ed Eder Miliato ad inizio annata hanno infatti funto da semplice campanello d’allarme per un Ancelotti sempre più stupito. In casa Real difatti, un ancora non pervenuto Arda Guler continua a ricadere in costanti problemi fisici, con il centrocampo raggiunto anche dagli stop di Tchouameni e Camavinvga.

A saltare quindi l’incontro con il Napoli, oltre ai profili già citati, ecco giungere i nomi di Kepa e Vinicius JR. Nulla di preoccupante per la compagine di Madrid, che di qualità da mettere in campo ne avrà senz’altro da vendere, ma tale situazione denota la presenza di problemi in fase di preparazione. In più, Ancelotti ha dovuto tirare il fiato a lungo anche a causa di un possibile ulteriore forfait, con l’allarme rientrato in mattinata per fortuna dei blancos. Anche Jude Bellingham era stato infatti colpito da alcuni acciacchi negli ultimi giorni, con l’annuncio sulle condizioni dell’inglese arrivato poi in giornata.

Secondo la redazione spagnola di DAZN infatti, il centrocampista avrebbe definitivamente smaltito i problemi accusati alla spalla, svolgendo l’intera sessione d’allenamento odierna in gruppo. Bellingham partirà dunque titolare già nel prossimo incontro di Liga con il Cadice, per la gioia dei propri tifosi. Un po’ meno felici, invece, i supporter del Napoli, consapevoli della forza e dell’importanza di un giocatore come l’inglese. L’ex Dortmund ha infatti marcato il tabellino già all’andata in quel del Maradona, e non vede l’ora di ripetersi il prossimo 29 novembre al Bernabeu. Il tutto in una sfida che, nonostante la classifica del gruppo C appaia abbastanza delineata, potrebbe risultare decisiva ai fini del primato nel girone.