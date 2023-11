Osimhen rompe il silenzio: messaggio social sul futuro, avete visto?

Victor Osimhen rompe il silenzio via social. Le parole dell’attaccante hanno sorpreso l’ambiente targato Napoli.

Con il passare dei giorni si avvicina sempre di più il ritorno di Victor Osimhen sul campo. In particolare, l’attaccante parrebbe aver smaltito i propri problemi al ginocchio e pronto alla convocazione per Atalanta-Napoli, nonché per la titolarità in vista della trasferta europea di Madrid. Nel frattempo, lo stesso Osimhen ha aizzato le speranze dei propri tifosi attraverso un eloquente messaggio via social.

Osimhen motivatore, il messaggio social colpisce

C’è tanta attesa all’ombra del Vesuvio in vista del rientro dall’infortunio di Victor Osimhen. Nel frattempo, lo stesso bomber è da poco intervenuto sul proprio profilo Instagram attraverso un’eloquente frase motivazionale, che rimanda proprio ad un suo possibile ritorno sul campo. I tifosi del Napoli, ancora gelati dai comportamenti passati del proprio attaccante via social, hanno quindi apprezzato le parole del nigeriano.

“Ho imparato a lasciare la gente mentire in pace, costante e coerente. Ho imparato a fare il lavoro senza affrettare nulla“, ha cominciato Osimhen, in chiaro riferimento alle news susseguitesi in merito al proprio recupero.”Vivere il momento e gettare solide basi: è questa la scelta per il futuro“, ha quindi concluso l’attaccante, apparso deciso e motivato nelle citate righe di testo.