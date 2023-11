Omaggio da pelle d’oca a Maradona: succederà sabato a Fuorigrotta

I tifosi del Napoli sono pronti ad omaggiare con un gesto da brividi l’idolo di casa Diego Armando Maradona. L’iniziativa è mozzafiato.

Stanno per volgere al termine le due settimane burrascose vissute all’ombra del Vesuvio, e rese alquanto pesanti dalla sconfitta patita dal Napoli contro l’Empoli. Lo 0-1 targato Kovalenko, e costato la panchina all’ormai ex tecnico Rudi Garcia, ha infatti scombussolato notevolmente i piani dei partenopei, costretti a rifugiarsi tra le braccia dell’ex Mazzarri dopo appena 12 giornate. Un evento che ha destato non poco scalpore in quel di Napoli, dove l’allenatore toscano ha avuto ben 12 giorni per conoscere la squadra e per prepararla ai prossimi impegni.

Giorni che stanno però per scadere, dato che si avvicinano sempre più le ore 18 di sabato 25 novembre. Tale data sarà infatti lo scenario in cui il Gewiss Stadium ospiterà l’incontro tra Atalanta ed azzurri, che a tutti gli effetti segnerà il neo debutto di Mazzarri sulla panchina del Napoli. Neo debutto che, in attesa della sfida casalinga contro l’Inter, avverrà dunque lontano dalle mura del Diego Armando Maradona, pronto però a fare rumore a suo modo. Il gesto pensato dai tifosi, e che verrà messo in atto in quel di Fuorigrotta, è da mozzare il fiato.

Omaggio a Maradona, l’idea dei tifosi del Napoli

Il 25 novembre non è solo il giorno in cui Atalanta-Napoli andrà in scena. Tale data, all’ombra del Vesuvio, sarà per sempre associata a quel terribile giorno del 2020, in cui il fuoriclasse argentino Diego Armando Maradona si spense in quel di Buenos Aires, dopo alcune complicazioni dovute a precedenti problemi di salute. Una notizia accolta con lacrime e dolore in quel di Napoli dove, nonostante le restrizioni dovute al Covid-19, migliaia di tifosi si radunarono all’esterno dello stadio di Fuorigrotta, all’epoca ancora San Paolo, per accendere una torcia in onore del D10S.

Le immagini della fiaccolata e di un piazzale totalmente rosso fecero dunque il giro del web e, a distanza di 3 anni, i tifosi del Napoli sono pronti a ripetere tale scenario, come annunciato dagli Ultras della Curva B. Secondo quanto riportato da Il Mattino infatti, una nuova fiaccolata in onore di Maradona è prevista per le ore 21 del prossimo sabato, a pochi minuti dal termine di Atalanta-Napoli. Il tutto avverrà dunque all’esterno del settore sopracitato, con i supporter che avranno dunque nuovamente modo di ricordare le gesta del fu campione argentino.

Tramite alcuni volantini, distribuiti sia per le strade che via social, gli Ultras hanno infatti invitato i tifosi a portare sul luogo le famose torce rosse citate in precedenza, in modo da ricreare le suggestive immagini viste il 25 novembre 2020 in onore di Diego Armando Maradona.