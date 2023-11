Non solo Osimhen e Zielinski, altro calciatore in bilico per l’Atalanta: “Sarà valutato”

Atalanta-Napoli si avvicina e, di conseguenza, arrivano le news di conferma circa le figure azzurre in dubbio. Le ultime su Osimhen e Zielinski.

Atalanta-Napoli rappresenterà la sfida di debutto per Walter Mazzarri in questa sua nuova esperienza partenopea, nonché il punto di inizio per degli azzurri che promettono rinascita. A pochi giorni dalla sfida del Gewiss Stadium, ecco quindi arrivare novità in merito ad Osimhen e Zielinski, con qualche piccolo appunto anche su Zambo Anguissa.

Verso Atalanta-Napoli, anche Anguissa da valutare

Tra report odierni d’allenamento e news già affrontate quest’oggi, sembrerebbe ormai essere Real Madrid-Napoli l’incontro designato a fungere da ritorno sul campo per Victor Osimhen. Il nigeriano ha infatti smaltito parzialmente i problemi al ginocchio, splittando però ancora in due l’odierna seduta d’allenamento (tra personalizzato e lavoro in gruppo). Nonostante tale scenario però, la redazione di Sky ha provveduto ad allietare i sentimenti dei tifosi partenopei, narrando di una convocazione nonché di una panchina quasi sicura per Osimhen in quel di Bergamo.

Ipotesi, questa, sempre più plausibile anche per Zielinski. Superata la paura degli ultimi giorni infatti, il polacco sembrerebbe in ripresa dai sintomi influenzali tanto discussi, ed una presenza in quel di Bergamo appare come certa. La panchina funge quindi da scelta più saggia per un Zielinski non ancora al meglio, ma che potrebbe dare una mano agli azzurri a partita in corso. Il centrocampista potrebbe inoltre condividere la seduta con un ulteriore compagno di reparto, quale Zambo Anguissa. Secondo Sky infatti, il camerunense verrà valutato nei prossimi giorni a causa del proprio rientro tardivo dal ritiro della Nazionale.