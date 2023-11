Napoli ricorda Maradona: gli eventi in città per l’anniversario della morte

I tifosi e la città di Napoli sono pronti a ricordare il proprio idolo Diego Armando Maradona nell’avversario della propria morte.

Il 25 novembre non sarà solo la data del ritorno in campo del Napoli, chiamato ad affrontare l’Atalanta di Gasperini in quel del Gewiss Stadium. La giornata sarà infatti anche caratterizzata da eventi particolari in città, atti a ricordare Diego Armando Maradona nel terzo anniversario della propria morte. Arriva quindi il piano ad opera dei supporter del Napoli.

Maradona, l’idea dei tifosi nell’anniversario della morte

Il terzo anniversario della morte di Diego Armando Maradona non passerà senz’altro inosservato in quel di Napoli. Come annunciato dagli Ultras azzurri, e poi riportato da Il Mattino, infatti, alle ore 21 di sabato 25 novembre lo stadio partenopeo sarà teatro di una splendida iniziativa.

All’esterno della Curva B andrà difatti in scena un vero e proprio omaggio alla morte di Diego Armando Maradona. In particolare, gli Ultras del Napoli hanno invitato tutti i tifosi a recarsi in quel di Fuorigrotta portando con se le famose torce rosse, in modo da ricreare la famosa fiaccolata andata in scena 3 anni fa in seguito al triste annuncio. Si prospetta dunque un sabato movimentato in zona stadio, con l’omaggio che dovrebbe dunque cominciare appena dopo il termine della sfida tra Atalanta e Napoli.

In più, sempre Il Mattino ha annunciato movimenti in giornata nei pressi del Largo intitolato proprio al fuoriclasse argentino, con omaggi attesi anche ai piedi dell’ormai iconico murales presente nei Quartieri Spagnoli.