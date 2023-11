In Nazionale come al Napoli, Spalletti ci pensa: idea a sorpresa su Raspadori

La Nazionale di Luciano Spalletti ha bisogno di ritrovare i gol degli attaccanti. L’idea di Spalletti è sorprendente: c’entra Raspadori.

L’Italia è riuscita a trovare la qualificazione a Euro2024. I campioni d’Europa in carica, dopo aver fallito l’accesso agli scorsi mondiali sotto la guida tecnica di Roberto Mancini, sono riusciti a qualificarsi per i prossimi Europei per difendere lo scettro vinto a Wembley due estati fa.

L’Italia è sempre più a tinte azzurro Napoli. Dopo le dimissioni a sorpresa di Mancini, la federazione ha deciso di puntare sull’uomo che ha riportato lo scudetto a Napoli dopo trentatré anni. Luciano Spalletti, nonostante una querelle contrattuale con De Laurentiis si è seduto sulla panchina dell’Italia e ha conquistato una qualificazione che sembrava sempre più complicata.

Svolta Italia, idea a sorpresa di Spalletti su Raspadori

Nell’ultimo giro di convocazioni, quello decisivo per l’accesso agli Europei, Spalletti ha deciso di non convocare Ciro Immobile, Il bomber della Lazio non è al meglio e anche Maurizio Sarri lo ha utilizzato meno nell’ultimo periodo.

Al centro dell’attacco per i due match decisivi contro Macedonia del Nord e Ucraina è andato Jack Raspadori. Il centravanti del Napoli ha disputato due ottime gare trovando anche il gol nel 5-2 contro la Macedonia.

Il match contro l’Ucraina, però, è terminato sul risultato di 0-0 e ha palesato nuovamente i problemi dell’Italia nel trovare la via del gol. Raspadori ha giocato solo 45′ poi ha lasciato il posto a Gianluca Scamacca.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, rivela la nuova idea tattica di Spalletti per diventare sempre più pericolosi sotto porta. Il tecnico di Certaldo starebbe pensando di passare al 4-2-3-1 con Raspadori alle spalle di Scamacca. Avere in campo due centravanti con le loro caratteristiche potrebbe permettere all’Italia di trovare un nuovo punto di svolta.