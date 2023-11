Il Napoli ha ritrovato Kvaratskhelia, decisiva una bellissima decisione della moglie Nitsa

Manca sempre meno alla ripresa della Serie A e Walter Mazzarri potrà contare su Kvaratskhelia rinato: svelato il motivo.

Il Napoli deve risorgere. L’inizio di stagione degli azzurri è stato ampiamente sottotono. Dopo dodici giornate i campioni d’Italia sono in quarta posizione e già a dieci punti dalla vetta occupata dall’Inter. L’operato di Rudi Garcìa è stato fallimentare. Il tecnico francese non è mai riuscito ad entrare in sintonia con lo spogliatoio azzurro e nemmeno con la piazza partenopea. Sono diversi i motivi che hanno rallentato l’inserimento dell’ex allenatore di Roma e Lione. In molti imputano, infatti, la scelta di eleggere il famoso consiglio dei sette saggi come un muro tra l’ex tecnico e lo spogliatoio. Un’altra scelta difficile da comprendere è quella di parlare in francese con il proprio staff. La comunicazione all’interno del Napoli, dunque, è stata fallimentare.

I risultati, poi, sono stati solo una logica conseguenza. Garcìa non a fatto comprendere la sua idea di gioco ai calciatori azzurri. La squadra è stata vista piuttosto in confusione in questa prima parte di stagione. La dimostrazione è il gol subito in Champions League contro l’Union Berlino. Una squadra del calibro del Napoli non può permettersi di subire gol in contropiede da calcio d’angolo a favore. La totale mancanza di coperture preventive dimostra come il lavoro svolto da Garcìa in questi mesi all’ombra del Vesuvio sia stato fallimentare. La stessa occasione, inoltre, era ricapitata pochi giorni prima nel corso del derby contro la Salernitana di Filippo Inzaghi. Fortunatamente, in quell’occasione gli azzurri riuscirono ad evitare il gol.

Napoli, Kvaratskhelia rinato con un’arma in più

Dopo mesi complicati, l’esonero di Garcìa era solo questione di tempo. Al suo posto è subentrato Walter Mazzarri che ha il duro compito di riportare il Napoli dove merita.

Il tecnico di San Vincenzo potrà contrare su un Khvicha Kvaratskhelia in splendida forma. Sono ben tre le reti segnate con la maglia della Georgia in questa sosta per le Nazionali e anche in maglia Napoli ha fatto rivedere il giocatore che lo scorso anno ha spostato gli equilibri per l’intero campionato.

L’edizione odierna de “Il Messaggero“, spiega nel dettaglio i motivi alla base di questa rinascita. Il rinnovo sembra più vicino e il corposo aumento di stipendio sembra averlo rinfrancato. Oltre a questo, d’ora in poi il numero 77 azzurro potrà contare sul supporto diretto della bella Nitsa con la quale è convolato a nozze poche settimane fa. Nitsa, infatti, proseguirà i suoi studi di Medicina a Napoli. Questa è un’ottima notizia anche per i tifosi del Napoli perchè potrebbe essere un ulteriore indizio di un rinnovo che significa permanenza a Napoli ancora per diverso tempo.