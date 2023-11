Atalanta-Napoli, c’è la decisione ufficiale: chi sarà l’arbitro del match

Manca sempre meno alla ripresa della Serie A. Il Napoli affronterà l’Atalanta: diramata la sestina arbitrale.

Cresce l’attesa per il ritorno in campo del Napoli. Gli azzurri giocheranno al Gewiss Stadium di Bergamo contro l’Atalanta sabato alle 18:00.

Contro i nerazzurri ci sarà il secondo debutto sulla panchina del Napoli per Walter Mazzarri, chiamato a sostituire Garcìa e a risollevare una classifica precaria.

Atalanta-Napoli: svelata la sestina completa

Quello di domenica sarà un match complicatissimo. Il Napoli deve necessariamente vincere contro i l’Atalanta per rimanere quantomeno al quarto posto in classifica. In caso contrario, sarà proprio l’Atalanta a scavalcare gli azzurri.

A pochi giorni dal match, come di consueto l’AIA ha reso noti gli arbitri della giornata di Serie A. Per Atalanta-Napoli ci sarà l’arbitro Mariani.

Di seguito la sestina completa:

Arbitro: MARIANI

Guardalinee: GIALLATINI – ROSSI L.

Quarto uomo: GHERSINI

VAR: VALERI

AVAR: PATERNA