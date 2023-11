Atalanta, emergenza difesa: c’è l’annuncio ufficiale da Bergamo

Un’Atalanta in totale emergenza difensiva si appresta ad affrontare il Napoli. Nel frattempo, ecco il nuovo annuncio sui nerazzurri.

Si avvicinano sempre di più le ore 18 di sabato 25 novembre. Di conseguenza, continua a mangiare giorni al calendario il calcio d’inizio di Atalanta-Napoli, previsto nella cornice del Gewiss Stadium. Lo stesso Gewiss Stadium che si appresta ad accogliere i propri beniamini in totale emergenza difensiva. Gasperini arriverà infatti all’incontro con Mazzarri con una situazione non propriamente idilliaca nelle retrovie, addolcita leggermente dall’annuncio odierno.

Atalanta-Napoli, l’annuncio sui nerazzurri

Toloi, Scalvini, Kolasinac e tanti altri nomi. Sono questi, secondo la redazione di TMW, gli uomini sulla quale Gian Piero Gasperini dovrà porre la propria attenzione nella sfida tra Atalanta e Napoli. Questo in quanto i tre profili sopracitati hanno tutti rimediato degli acciacchi negli ultimi giorni, non apparendo tutt’oggi al meglio in vista del duello con gli azzurri.

L’unico, difatti, ad essere integro nella retroguardia bergamasca è Berat Djimsiti, cui annuncio ha leggermente addolcito la situazione Gasperini. Dopo l’incontro di qualificazione ad Euro2024 tra Albania e Far Oer, ed un conseguente giorno di riposo, il difensore centrale è infatti tornato presente in quel di Zingonia nella giornata di oggi. A riportarlo, la stessa Atalanta tramite un comunicato ufficiale sull’odierna sessione d’allenamento, che ha appunto consegnato nuovamente l’integro Djimsiti tra le mani di un Gasperini in difficoltà.