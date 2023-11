Paragone su Kvara e la Nazionale, il CT della Georgia fa infuriare i tifosi del Napoli

Particolari dichiarazioni da parte del CT della Georgia, Willy Sagnol, a proposito di Kvaratskhelia e il suo rendimento in Nazionale e al Napoli.

L’esperienza di Kvarastkhelia durante la sosta per le Nazionali è stata particolarmente positiva. L’attaccante azzurro ha realizzato una doppietta contro la Scozia, poi è andato a segno anche contro la Spagna. Un turno decisamente positivo, prima del rientro al Napoli.

Eppure c’è chi ha rimarcato questo recente exploit con un paragone che sui social sta risultando piuttosto sgradevole ai tifosi del Napoli. A parlarne è stato il CT della Nazionale georgiana, Willy Sagnol, che a Footmercato ha parlato proprio dell’attaccante azzurro.

Ecco quanto evidenziato:

Con quello che osservi quotidianamente, vedi un giocatore georgiano capace di fare bene come Khvicha Kvaratskhelia? E qual è la tua opinione sulla sua prestazione nella selezione?

No, attualmente no, non vedo nessuno capace di avere una carriera come la sua. Quando Kvara è in nazionale sono convinto che la possibilità di vincere una partita con la Georgia sia maggiore che vincere una partita con il Napoli. I giocatori vivono qui per la loro nazionale. C’è una forma di sentimento di appartenenza.