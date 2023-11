Di Lorenzo svela la trattativa con il Napoli: il racconto è imperdibile

Alla presentazione del nuovo libro di Mario Giuffredi è presente anche Giovanni Di Lorenzo. Le parole del capitano azzurro.

Direttamente dallo Stadio Maradona si tiene la presentazione del libro “Storia di Un Sogno” scritto da Mario Giuffredi, noto agente. Nella sua scuderia, Giuffredi vanta tanti giocatori del Napoli come Giovanni Di Lorenzo, Mario Rui e Gianluca Gaetano.

Presentazione Giuffredi, parla Di Lorenzo

Giovanni di Lorenzo e Mario Giuffredi si conoscono ormai da tantissimo tempo. Il capitano azzurro ha contribuito anche alla scrittura del libro.

Nel corso della presentazione, anche Giovanni Di Lorenzo ha preso la parola. Il capitano azzurro ha svelato un retroscena riguardo il suo arrivo a Napoli. Di Lorenzo, infatti, si è ritrovato in partenza per Napoli, prima di firma con gli azzurri, senza sapere per quale squadra avrebbe firmato.

Di seguito le sue parole: