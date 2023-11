De Laurentiis senza freni: frecciatina a Spalletti e all’Italia

Alla presentazione del libro di Mario Giuffredi è presente anche Aurelio De Laurentiis: le parole del patron.

Serata importante per Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui. La presentazione si tiene allo Stadio Maradona, precisamente nella “Sala Champions”. Il noto agente presenta al pubblico il suo nuovo libro “La Strada di un Sogno”. Tanti gli esponenti del Napoli presenti, tra cui il presidente Aurelio De Laurentiis. Oltre al patron, in sala ci sono anche alcuni assistiti di Giuffredi come Gianluca Gaetano, Mario Rui e il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo.

Presentazione Giuffredi, le parole di De Laurentiis

Il rapporto tra Mario Giuffredi e Aurelio De Laurentiis è fatto di alti e bassi. Proprio quest’estate c’è stata una querelle riguardo al rinnovo di Mario Rui.

Nel corso della presentazione, anche Aurelio De Laurentiis ha preso la parola.

Di seguito quanto evidenziato:

“Mario fa un lavoro complicatissimo ed è quindi un irrazionale. Con loro c’è un confronto pesante, ma da lì inizia un sogno. Ogni persona che ha un sogno, è una persona di strada. Tutti noi che abbiamo un sogno, battendo il marciapiede riusciamo a percepire tutte le particolarità del quotidiano che costituiscono il sogno. Lui interpreta i sogni di quelli che vorrebbero vedere una partita non come quella di ieri sera dove mancava un rigore e magari vincerla. Devo dire che avete giocato bene e raramente ho visto una Nazionale giocare così nell’ultimo periodo. Il sogno di porta alla libertà che nessuno riesce ad avere compiutamente per svariati motivi. Tutti noi abbiamo un bagaglio che ci frena ma che ci porta anche a raggiungere il sogno. Se fosse facile, il sogno non sarebbe tale”.