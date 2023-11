“Voglio batterlo”: un tecnico della Serie A sfida Mazzarri, avete sentito?

Walter Mazzarri è tornato in Serie A sulla panchina del Napoli e ha già raccolto il primo guanto di sfida: direttamente dalla Serie A.

Un ritorno romantico quello di Walter Mazzarri a Napoli. Il tecnico toscano è stato richiamato da Aurelio De Laurentiis per sostituire Rudi Garcìa. I tifosi azzurri hanno accolto con entusiasmo questo ritorno per quanto riguarda l’aspetto emotivo. Alcuni, però, non vedono in Mazzarri l’uomo giusto per questo Napoli e soprattutto che non ripeterà quanto di buono fatto nel corso della sua prima avventura all’ombra del Vesuvio.

Mazzarri torna in Serie A: il tecnico pronto a sfidarlo

Nelle ultime avventura in Serie A, Mazzarri non ha ottenuto grandi soddisfazioni. Oltre ad un settimo posto con il Torino, Mazzarri è stato esonerato dal Cagliari che poi è retrocesso.

A sostituirlo è arrivato Claudio Ranieri. Il tecnico romano, ora, ha speso belle parole per il suo predecessore e si è detto pronto a sfidarlo il prossimo dicembre.

Di seguito quanto evidenziato: