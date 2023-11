Sgarro dello staff di Garcia contro il Napoli: il gesto lascia senza parole

Dopo l’esonero di Rudi Garcìa, arriva lo sgarro da parte dello staff del tecnico francese contro il Napoli: la rivelazione.

Tra pochi giorni si potrà capire se il Napoli ha effettivamente voltato pagina. La sosta per le Nazionali, infatti, si avvia verso la conclusione e si avvicina sempre più il delicato match contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Per il Napoli si tratta di un vero e proprio scontro diretto. Gli azzurri, infatti, sono al quarto posto a quota 21 punti. I bergamaschi, invece, sono quinti a quota 20. Dal risultato del Gewiss Stadium, dunque, sarà più definita la lotta per il quarto posto. Il Napoli proverà a ripartire con Walter Mazzarri dopo la bruttissima sconfitta tra le mura dello Stadio Maradona contro l’Empoli.

La sconfitta contro i toscani è costata carissima all’ormai ex tecnico del Napoli, Rudi Garcìa. Il francese, infatti, è stato esonerato dopo i tre punti persi contro l’Empoli di Aurelio Andreazzoli. Ovviamente, Garcìa non paga solo la sconfitta contro l’Empoli, ma tutto ciò che non ha funzionato in questa prima parte di stagione dal ritiro a Dimaro fino a una settimana fa. Sono tanti, infatti, gli aspetti su cui sta lavorando e dovrà lavorare Walter Mazzarri. La squadra messa in campo da Rudi Garcìa fino a questo momento è parsa molto disorganizzata e non compatta in campo. Il gol preso in Champions League contro l’Union Berlino certifica le difficoltà difensive vissute dal Napoli. Anche in attacco le cose non sono andate meglio. La squadra non ha mostrato una chiara identità di gioco. Garcìa voleva ricercarne una nuova, ma non è riuscito a trasmetterla alla squadra e ha finito per far smarrire anche quella che lo scorso anno ha portato allo scudetto.

Staff Garcìa, il gesto contro il Napoli fa infuriare i tifosi

L’esonero di Rudi Garcìa è arrivato due giorni dopo la sconfitta contro l’Empoli. Aurelio De Laurentiis, infatti, ha avuto bisogno di un po’ di tempo per trovare il sostituto adatto e non sbagliare la scelta come già fatto in estate.

Nella giornata di mercoledì, anche lo staff di Garcìa ha lasciato Castel Volturno e si è reso protagonista di un gesto che sta facendo infuriare i tifosi del Napoli.

Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna di “Repubblica“, pare che lo staff di Garcìa non abbia lasciato le schede atletiche dei giocatori azzurri. Questo, dunque, rallenta il lavoro di Giuseppe Pondrelli, il preparatore atletico scelto da Walter Mazzarri.

Di seguito quanto evidenziato:

“Garcìa parlava in francese con i suoi collaboratori. Isolava gli altri, aveva poi imposto Paolo Rongoni capo preparatore. Mancano a Giuseppe Pondrelli, scelto da Mazzarri, i profili atletici e i test dei giocatori. Le schede”.

Uno sgarbo quello fatto dallo staff di Garcìa che suona come una vendetta per l’esonero del tecnico.