Rinnovo Kvaratskhelia, parla l’agente: “Ci saranno cambiamenti”

Direttamente dalla Georgia le parole della agente di Kvaratskhelia sul suo futuro a Napoli e su Aurelio De Laurentiis.

Ieri sera Khvicha Kvaratskhelia ha giocato la seconda partita con la sua Georgia nel corso della sosta per le Nazionali. L’esterno georgiano ha giocato un ottima partita contro la Spagna e ha siglato un’altra rete. Purtroppo per lui, però, il risultato finale è stati di 3-1 in favore degli iberici.

Kvaratskhelia è ora atteso a Castel Volturno per riunirsi alla squadra e fare la conoscenza del nuovo tecnico del Napoli, Walter Mazzarri.

Futuro Kvaratskhelia, parla l’agente

Khvicha Kvaratskhelia, già dal match l’Atalanta potrebbe tornare a far coppia d’attacco con Victor Osimhen che dovrebbe rientrare dall’infortunio. In questa fase centrale della stagione i due eroi della passata stagione devono caricarsi il Napoli sulle spalle e riportarlo più vicino alla vetta.

Il futuro di Kvaratskhelia, però, è ancora tutto da scrivere. A tal proposito ha parlato il suo agente Mamuka Jugeli ai microfoni della trasmissione georgiana “Sport Imedi“.

Di seguito quanto evidenziato su De Laurentiis e rinnovo.