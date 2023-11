Retroscena Mazzarri-Osimhen: il nigeriano convinto dal tecnico per un motivo

Walter Mazzarri, da quando siede sulla panchina del Napoli, è stato molto vicino a Victor Osimhen: svelato il retroscena tra i due.

Continua il lavoro di Walter Mazzarri a Castel Volturno. Il tecnico toscano sta allenando il Napoli da qualche giorno ormai e sta conoscendo meglio la squadra a sua disposizione. Dopo il suo arrivo, o meglio ritorno, all’ombra del Vesuvio, Mazzarri ha avuto l’opportunità di svolgere anche un allenamento congiunto con la Juve Stabia per vedere all’opera meglio la propria rosa.

Il tecnico toscano, però, da quando è arrivato a Napoli, non ha potuto contare sull’intera rosa a sua disposizione. Sono ben 12 gli azzurri impegnati con le proprie Nazionali. Oltre a loro, Mazzarri ha dovuto rinunciare anche a Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, infatti, è ancora alle prese con l’infortunio al bicipite femorale della coscia destra.

Mazzarri-Osimhen: svelato il retroscena

Victor Osimhen è ancora fermo ai box e ha dovuto rinunciare anche alla chiamata della sua Nigeria. Osimhen, dunque, ha avuto la possibilità di conoscere meglio Mazzarri e i due sono stati immortalati vicini anche durante l’allenamento congiunto con la Juve Stabia.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla nel dettaglio del rapporto che Mazzarri sta provando ad instaurare con Osimhen.

La “Rosea” spiega come Mazzarri voglia ricaricare il suo bomber in questi giorni prima della ripresa del campionato. Oltre a capire meglio i margini di rientro con l’Atalanta, Mazzarri vuole creare il giusto feeling umano e sta iniziando a parlare anche dei movimenti e delle situazioni d’attacco da creare per poter essere decisivo.