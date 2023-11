Nuovo ritorno al Napoli, annuncio in diretta tv: “Dopo Mazzarri, anch’io”

Quello di Walter Mazzarri è un ritorno che ha scaldato il cuore dei tifosi azzurri: l’ex Napoli, ora apre anche ad un suo possibile ritorno.

La sosta per le Nazionali sta concedendo a Walter Mazzarri un po’ di tempo per conoscere un po’ meglio la squadra a sua disposizione. Il tecnico di San Vincenzo ha sostituito sulla panchina del Napoli Rudi Garcìa. Il tecnico francese non ha assolutamente lasciato un bel ricordo ai tifosi azzurri. Il feeling con la piazza partenopea non è mai sbocciato. Da molto tempo, inoltre, i tifosi azzurri chiedevano l’esonero del tecnico ex Roma e Lione. Dopo la sconfitta contro l’Empoli, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis è stato costretto a esonerare il tecnico.

Il Napoli sceso in campo in questa prima parte di stagione, non è stato assolutamente in grado di difendere lo scudetto vinto lo scorso anno. Dopo dodici giornate di Serie A, gli azzurri sono già a 10 punti di distanza dall’Inter capolista. La squadra di Simone Inzaghi è sembrata l’assoluta favorita per la vittoria finale. Oltre ad una classifica deficitaria, Garcìa ha dovuto fare i conti con delle prestazioni altalenanti e molte volte negative. Difficilmente, il Napoli è stato in grado di dominare la partita per tutti e novanta i minuti. Questo, poi, ha creato problemi al reparto difensivo e gli azzurri hanno subito molte reti in queste prime dodici giornate.

Aurelio De Laurentiis, par risollevare le sorti del Napoli, ha scelto di puntare su Walter Mazzarri fino a giugno. Non è la prima volta che il tecnico toscano subentra in corsa sulla panchina del Napoli.

Non solo Mazzarri: l’ex Napoli apre al ritorno

Il ritorno di Walter Mazzarri ha scatenato la nostalgia nei tifosi del Napoli. I social sono impazziti con immagini e video di quello straordinario Napoli che fece paura al Chelsea capace di vincere la Champions League poche settimane più tardi.

Sono tanti i tifosi che sui social hanno scherzato su un ritorno dei tre tenori, Hamsik, Lavezzi e Cavani.

Oltre ai tifosi, però, anche l’ex medico sociale del Napoli, Alfonso De Nicola ha aperto ad un possibile ritorno. Intervenuto ai microfoni di Campania Sport, De Nicola ha parlato dell’angina diagnosticata a Zielinski. Dopo aver rassicurato i tifosi azzurri ha parlato del ritorno di Mazzarri in panchina.

Di seguito le sue parole: