Nuova chance per Simeone? Una sua caratteristica piace molto a Mazzarri

Walter Mazzarri sta conoscendo meglio la sua nuova rosa. Svelato un giocatore che lo ha colpito maggiormente.

Il nuovo tecnico del Napoli, Walter Mazzarri sta seguendo attentamente questi primi allenamenti a Castel Volturno. Il tecnico toscano si è insediato quasi una settimana fa e ha potuto iniziare a far conoscenza di parte della rosa a sua disposizione. Sono ben dodici, infatti, gli azzurri impegnati con le proprie Nazionali. Fortunatamente per gli azzurri, Victor Osimhen è rimasto a Napoli. Le sue condizioni non sono ancora al meglio e la sua presenza contro l’Atalanta è in dubbio, ma avere l’opportunità di conoscere e lavorare subito a stretto contatto con il nuovo allenatore è sicuramente importante.

Walter Mazzarri, infatti, sta provando a creare un forte feeling umano con il suo centravanti. Il tecnico di San Vincenzo vuole riportare Osimhen sui livelli che gli hanno permesso di diventare capocannoniere della scorsa Serie A e di vincere lo scudetto con il Napoli. Osimhen, poi, ha dimostrato di rendere al meglio quando si è trovato Spalletti che è stato abile nel creare un rapporto di fiducia reciproca. Non è un segreto che il feeling con Rudi Garcìa, invece, non ci sia mai stato. La sfuriata di Osimhen al momento della sostituzione contro il Bologna è la testimonianza limpida di come le cose non stessero andando bene tra Osimhen e il tecnico francese.

Mazzarri esulta: un azzurro l’ha colpito particolarmente

Walter Mazzarri è chiamato a risollevare una squadra che nelle ultime settimane è parsa molto spenta e non in grado di rispondere agli stimoli di Rudi Garcìa.

La grande capacità da motivatore di Walter Mazzarri è sicuramente fondamentale per il Napoli in questo momento della stagione.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport rivela che Mazzarri è rimasto positivamente colpito da un azzurro in particolare nel corso di questi primi giorni a Castel Volturno.

Si tratta di Giovanni Simeone. Il Cholito è uno di quei giocatori che piace tantissimo a Mazzarri soprattutto per le sue doti mentali. Simeone, infatti, dà sempre il massimo, anche in allenamento. Questo è un aspetto che ha stregato Walter Mazzarri. Il tecnico di San Vincenzo, infatti, ha sempre avuto un debole per quei giocatori che in campo danno tutto; proprio come il suo primo Napoli. In attesa del rientro di Osimhen e con Raspadori che è stato impegnato con l’Italia, Simeone diventa una carta importante per Mazzarri che è pronto a fidarsi dell’Argentino.