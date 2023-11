Kvara, rivelazione sul futuro: riguarda il rinnovo con il Napoli

Khvicha Kvaratskhelia continua ad essere un uomo chiave per il Napoli. Ci sono novità riguardo al rinnovo con gli azzurri.

Il Napoli senza Victor Osimhen si sta affidando a Khvicha Kvaratskhelia. L’inizio di stagione, però, non è stato a livello di quella passata. Kvaratskhelia ha stupito il mondo intero lo scorso anno trascinando il Napoli allo scudetto. Le sue prestazioni gli sono valse anche la nomination tra i finalisti del Pallone d’Oro e il georgiano è finito anche davanti a giocatori come Jude Bellingham.

Futuro Kvara, la rivelazione

Il futuro di Kvaratskhelia è legato al Napoli fino al 2027. Al momento, però, il georgiano percepisce poco più di un milione di euro all’anno e non ha ancora rinnovato a cifre più importanti.

Su Kvaratskhelia, poi, ci sono i top club europei. Willy Sagnol, CTdella Georgia, ha rivelato come su Kvaratskhelia abbiano messo gli occhi il Real Madrid, il Barcellona e il Bayern Monaco. Al momento non ci sono novità sul fronte rinnovo, ma l’edizione del Corriere dello Sport, svela un particolare.

Stando a quanto affermato del quotidiano, il Napoli ha intenzione di blindare il proprio numero 77. Al momento, però, non ci sono discussioni in atto per il rinnovo. Il Corriere dello Sport rivela poi quando riprenderanno i contatti tra la dirigenza azzurra e l’entourage del giocatore.

Secondo il quotidiano, il Napoli lavorerà al rinnovo di Kvaratskhelia quando la squadra avrà superato questo momento complicato di stagione con il cambio di allenatore. De Laurentiis, infatti, vuole una squadra che sia totalmente concentrata sul campo.