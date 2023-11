Gesto da brividi degli Ultras: l’appello è da mozzare il fiato

Gesto da brividi da parte degli Ultras in seguito al caso che ha recentemente scosso l’Italia intera. La dedica ha fatto il giro del web.

A dir poco da brividi il gesto messo in atto questa domenica dagli Ultras. Le istantanee hanno sin da subito fatto il giro del web, ottenendo numerosi consensi in giro per l’Italia, ancora commossa nonché scossa dei recenti accadimenti. Le immagini sono da non perdere.

Treviso-Napoli basket, il commovente appello dei tifosi

Un pomeriggio a dir poco thriller quello attraversato dalla Gevi Napoli Basket dalle ore 16.30 in poi del 19 novembre. La squadra azzurra ha infatti affrontato il Treviso in quel del PalaVerde nell’8° turno di LBA 23/24, in un match cui esito appariva scontato ai più. La compagine di casa era infatti reduce da 0 vittorie e 7 sconfitte in campionato, al contrario di un Napoli apparso sfavillante nelle prime uscite. Eppure, nonostante un copioso 14-24 registrato nel primo quarto nonché un vantaggio massimo di oltre 15 punti, la formazione di Treviso è riuscita a rinsavire prima dell’intervallo, chiudendo la prima frazione di gioco a -9 dagli azzurri.

Uno scenario che ha dunque aizzato e non poco la folla del PalaVerde, già intervenuta in proteste prima del match, e che hanno portato Treviso a compiere un vero e proprio exploit nel terzo quarto. 28-14 in favore dei padroni di casa il parziale nel terzo stint di gioco, in cui Napoli sembrava poter seriamente crollare a picco. Purtroppo per i veneti però, l’appuntamento con la prima vittoria è stato ancora da rimandare, dato che una stoica e sofferta rimonta da parte degli azzurri ha portato la compagine partenopea a strappare un trionfo da brividi per 76-79. Sugli scudi, in particolare, il solito Zubcic da 18 punti nonché un Pullen alquanto in forma, miglior marcatore azzurro dell’incontro a quota 19. Doppia doppia, quindi, per Sokolowski ed Ennis, rispettivamente autori di 11 punti e 13 rimbalzi nonché di 10 punti e 10 assist.

Al di là dello spettacolo offerto in campo dalle due squadre però, da sottolineare il gesto da brividi ad opera del pubblico di casa. Nel secondo quarto dell’incontro infatti, un eloquente striscione ha fatto la sua comparsa nella curva del Treviso. “Basta femminicidi!“, la dicitura del telo, chiaro riferimento alla tragica storia che ha da poco colpito la famiglia Cecchettin, in seguito all’omicidio della giovane Giulia ad opera del suo ex fidanzato Filippo Turetta. Un gesto da brividi quello visto dunque al PalaVerde, accolto dall’intero palazzetto con un lungo e scrosciante applauso.