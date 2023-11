Criscitiello sicuro: “Il Napoli lo farà a gennaio sul mercato”

Nuovo inizio per il Napoli con Walter Mazzarri. Criscitiello è sicuro sul mercato del Napoli a gennaio: le sue parole.

Il Napoli si avvia verso una nuova fase della stagione. I tifosi azzurri sperano che i risultati sotto la guida di Walter Mazzarri possano essere ben diversi rispetto a quelli visti con Rudi Garcìa in panchina. Il tecnico francese è stato esonerato dopo la cocente sconfitta con l’Empoli. De Laurentiis ha scelto Mazzarri per sostituirlo e per ridare morale ad una squadra che sembra spenta.

A differenza della sua prima avventura con il Napoli, Walter Mazzarri avrà una rosa molto più competitiva. Gli obiettivi, però, sono ben diversi. I tifosi azzurri hanno accolto con entusiasmo il ritorno in panchina di Mazzarri.

Anche Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia ha commentato il ritorno a Napoli di Walter Mazzarri. Criscitiello non ha criticato l’arrivo dell’ex tecnico di Inter e Torino e poi ha parlato del mercato di gennaio.

Di seguito quanto evidenziato:

“Non è il nuovo che avanza ma neanche il vecchio bollito stufato. Mazzarri è la soluzione tampone, forse l’unica decente. De Laurentiis non ha sbagliato a prendere Walter ma ha sbagliato a fidarsi di Rudi. Non c’è nulla di male ad ammettere un errore, soprattutto se il mese prima hai portato lo scudetto a Napoli. Il primo senza Dio. De Laurentiis ha commesso l’errore di Agnelli, post Marotta. Il manager non mi serve, faccio tutto io. A quei livelli, qualcuno di forte serve sempre. Ora, nel tunnel, Aurelio ci è entrato da solo e ci deve uscire da solo. Mazzarri deve fare due cose: provare ad arrivare più avanti possibile in Champions e non perdere la stessa Champions”.

Sulla squadra e sul mercato di gennaio, Criscitiello si è espresso così:

“La squadra è forte ma bisogna lavorare prima sulla testa e poi sulle gambe. In poco tempo il Napoli ha dilapidato un patrimonio. Spalletti e Giuntoli staranno gongolando perché è un chiaro segnale di vittoria di chi non c’è più. Il segreto eravamo noi e non il Presidente. Qualcosa, a gennaio, servirà anche al Napoli anche se, come già detto, il problema non sono i calciatori“.