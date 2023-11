“Alla Lazio di Sarri”: indizio chiarissimo sull’ex Napoli, l’affare

L’ex Napoli è pronto a tornare in Serie A. Indizio chiaro per sul futuro: può andare nella Lazio di Maurizio Sarri.

Il Napoli non ha iniziato al meglio la stagione. Gli azzurri sono al quarto posto in classifica, ma le prestazioni sono state molto al di sotto delle aspettative. Sotto la gestione Rudi Garcìa, i campioni d’Italia hanno subito una grossa involuzione. Il tecnico francese, fin da quando si è seduto sulla panchina dei partenopei è stato chiaro sul suo obiettivo. Secondo Garcìa, il Napoli era diventato prevedibile per le altre squadre e lui ha cercato di trovare strategie differenti per far male agli avversari. Garcìa ha provato a spostare il fulcro del gioco partenopeo, ma senza risultati. Stanislav Lobotka, regista e cervello del Napoli scudetto di Luciano Spalletti è uscito dal gioco azzurro. Il centrocampista slovacco è stato relegato al ruolo di rubapalloni. Le azioni del Napoli non partivano da lui, ma da Piotr Zielinski e Frank Anguissa. I risultati non sono arrivati; anzi, il Napoli è sembrato privo di idee e poco pericoloso in fase offensiva.

Aurelio De Laurentiis, dati i risultati negativi, dopo la sconfitta allo Stadio Maradona contro l’Empoli è stato costretto a cambiare allenatore. Da poco più di una settimana, sulla panchina del Napoli, è arrivato Walter Mazzarri che ha il compito di risollevare una squadra che per diversi tratti è apparsa spenta. Le doti da motivatore di Mazzarri sono ben note ai tifosi del Napoli. Con una squadra di gran lunga inferiore, dal 2009 al 2013 è stato capace di vincere e regalare emozioni indimenticabili ai tifosi azzurri. L’obiettivo, ora, è ripartire e andare ad accorciare su inter e Juventus sempre più in fuga per difendere lo scudetto vinto nella passata stagione.

La Lazio è proiettata a gennaio: può arrivare l’ex Napoli

Oltre agli azzurri anche la squadra che ha chiuso in seconda posizione lo scorso anno, non è partita bene. Si tratta della Lazio di Maurizio Sarri che sta faticando più del previsto. Per questo motivo i biancocelesti sono convinti di intervenire sul mercato a gennaio per rinforzare la rosa.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, pare che Lorenzo Insigne sia pronto a tornare in Serie A. L’esterno ex Napoli sembra pronto a svincolarsi dal Toronto per tornare in patria. In pole position per l’ex numero 10 dell’Italia c’è la Lazio di Sarri.

La trattativa non è in discesa. Oltre ad una grande riduzione dell’ingaggio, anche il fisco si mette tra Inisnge e il suo ritorno in Italia. Essendo rimasto meno di due anni in Canada, Insigne sarebbe costretto a riconoscere al fisco statunitense un bel gruzzolo.