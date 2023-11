Verso Ucraina-Italia: importanti news su Di Lorenzo e Raspadori

Dal ritiro dell’Italia giungono aggiornamenti sui calciatori del Napoli. Le news in vista della sfida contro l’Ucraina.

L’Italia di mister Luciano Spalletti è reduce da una super prestazione contro la Macedonia del Nord, culminata con un roboante 5-2 tra le mura dell’Olimpico. Gara caratterizzata anche da una splendida performance da parte di Giacomo Raspadori, autore di un assist, di una rete e di un gol annullato. Al contrario dell’attaccante invece, panchina vi è stata per Meret, Di Lorenzo e Politano, seppur giungano ulteriori aggiornamenti sulla formazione azzurra in vista dell’Ucraina.

Ucraina-Italia, importanti novità su Di Lorenzo

Lunedì 20 novembre sarà teatro, nel campo neutro di Leverkusen, della sfida decisiva ai fini della qualificazione agli Europei tra Ucraina ed Italia. Gli uomini di Spalletti hanno infatti due risultati su tre a disposizione per strappare il pass diretto per la competizione, con le prime news circa la formazione che iniziano dunque a circolare. SkySport ha infatti rivelato le prime indiscrezioni su quello che dovrebbe rappresentare l’undici iniziale italiano, con alcune novità che colpiscono in particolare i tifosi del Napoli.

A sorpresa infatti, Raspadori sembrerebbe esser destinato alla panchina, nonostante la grande prestazione messa a referto contro la Macedonia del Nord. Discorso che invece non vale per la corsia di destra della Nazionale, che dovrebbe tornare totalmente di padronanza del Napoli. Sia Di Lorenzo che Politano appaiono infatti favoriti su Darmian e Berardi, con i due “partenopei” pronti a scendere in campo da titolari. Discorso a parte, infine, per Alex Meret, ancora alle spalle di Donnarumma in gerarchia.