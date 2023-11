Tanti club su Zielinski, il Napoli corre ai ripari: la manovra

Dopo la mattinata di panico, arrivano ulteriori news su Zielinski, questa volta in ambito rinnovo. Gli ultimi aggiornamenti.

La mattinata in casa Napoli è stata fortemente caratterizzata dal caso Zielinski. Impegnato con la Polonia in Nazionale infatti, al centrocampista è stata diagnosticata un angina, che ha fatto temere il peggio in ambito cardiaco al calciatore ed ai tifosi. Fortunatamente, dopo le ultime analisi, il tutto si è rivelato essere inerente ad una semplice tonsillite. Accantonato questo aspetto, dunque, si ritorna a parlare di Zielinski in ottica campo e rinnovo, con le ultime news che ci giungono dalla redazione di TMW.

Rinnovo Zielinski, possibile cambio di marcia

Il forum di mercato TMW ha donato ai tifosi del Napoli nuovi aggiornamenti sul tema Zielinski. In particolare, la testata ha continuato ad aggiornare sugli interessi in Italia per il polacco, cercato da Inter e Juventus ma anche da Lazio e Roma. L’inserimento dei suddetti quattro club potrebbe però non rappresentare un problema per gli azzurri, che ora limano i dettagli circa il rinnovo del centrocampista.

Secondo Tuttomercatoweb infatti, dopo gli ultimi incontri ne sarebbe venuta fuori una fumata grigia. Zielinksi è infatti volenteroso di rinnovare, ma ci sono ancora dei dettagli da limare con il Napoli. La sensazione, però, è che si possa venire positivamente a capo di tale situazione. Ricordiamo però che tutto ciò dovrà avvenire nel minor tempo possibile. Se Zielinski non avrà infatti prolungato il proprio contratto con il Napoli entro febbraio 2024, sarà difatti libero di accordarsi a parametro zero con i club interessati.